Alberto Marí empieza a ser importante en el Mirandés

La temporada de Alberto Marí no ha empezado todo lo bien que le hubiera gustado. El delantero alicantino del Valencia CF fue cedido el pasado verano al CD Mirandés en busca de minutos de calidad con los que regresar de nuevo a Mestalla.

El jugador fue renovado y cedido sobre la bocina del cierre de mercado de fichajes tras cerrarse la llegada de Lucas Beltrán ese mismo día como refuerzo para la delantera de Corberán toda vez que no pudo firmarse a Umar Sadiq, objetivo principal. Llegando a Anduva con la temporada empezada y sin pretemporada con el equipo.

El primer encuentro de Marí con el Mirandés fue el 26 de septiembre en la derrota por la mínima ante el Zaragoza. Era la séptima jornada y disputó 19 minutos. La siguiente jornada no jugó y en la novena volvió a disponer de 20 minutos en la recta final. Desde entonces y ante la mala dinámica del equipo, se hizo con la titularidad.

Con él en el once inicial, el equipo ha perdido cinco de los seis partidos disputados. Alberto Marí, eso sí, ha sido de los más destacados. Una asistencia ante el Sporting supuso la última victoria del equipo y en la pasada jornada logró marcar su primer gol ante el Málaga, pero los andaluces terminaron ganando (3-2) con un gol en el minuto 95, ya sin el alicantino en el campo.

Mucha competencia en la delantera

Tras estos primeros meses de competición, Alberto Marí acumula un gol y una asistencia en los 483 minutos disputados con el Mirandés, demostrando que puede ser importante en un equipo en el que Carlos Fernández y Gonzalo Petit han empezado con mucho acierto de cara a puerta con seis y cuatro goles anotados en LaLiga Hypermotion hasta el momento.