Las claves del parón del cambio

El Valencia CF vive su mejor semana en muchísimos meses después de ganar el derbi al Levante UD y confirmar las buenas sensaciones que dejó frente al Real Betis. Todavía con mucho trabajo por hacer para ser un equipo que pueda competir por cotas más altas, la realidad es que el conjunto valencianista le ha dado un golpe de timón a su situación que parece haberle colocado en la senda correcta. El parón de selecciones fue clave para ello.

Después de tumbar al cuadro granota, Carlos Corberán compareció en la sala de prensa de Mestalla y su mensaje fue poderoso en el ámbito psicológico: "El equipo cada día de entrenamiento ha entrenado con ilusión, con personalidad, con deseo, con ganas de que llegara el siguiente partido, el partido de hoy, y con ganas de afrontarlo con la misma mentalidad y con la misma pasión con la que hoy lo han enfrentado", exponía.

Un camino a seguir

El partido frente al Betis, más allá de no ganarlo, sí fue una senda por la que seguir caminando. Los jugadores se quedaron con la parte positiva, con esa imagen ofrecida sobre el terreno de juego y con una estructura táctica y planteamiento de partido en el que se reconocieron y se sintieron cómodos. Parecía que el parón llegaba en el peor momento, pero la realidad es que se convirtió en la ocasión perfecta para incidir en todo aquello que el equipo había hecho bien frente a los béticos. "El equipo no ha dejado de hacer eso que hizo en el partido del Betis durante ningún día hasta el partido de hoy", destacaba Corberán sobre las dos semanas de entrenamiento que han tenido en la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que trabajaron con un foco muy claro, con la motivación y la confianza por las nubes.

Almeida celebra junto a Hugo Duro / LaLiga

También con las ideas más claras, con la propuesta táctica más definida después de varios meses dando 'bandazos' con el esquema y la manera de jugar. De hecho el propio entrenador hablaba de ese cambio de rumbo en la valoración de la victoria: "Un partido con momentos igualados y donde el equipo fruto de esa mentalidad y de esa continuidad ha logrado una victoria que evidentemente es importante, primero de todo porque se la queríamos brindar a nuestra afición porque no conseguíamos un resultado positivo desde hace tiempo y nos permite sentir cuál es el camino", ponía de manifiesto un Corberán que, ahora sí, siente haber dado con la tecla para hacer a su equipo funcionar.

El parón anterior no cambió la dinámica

Los dos últimos parones de Liga han sido de lo más distintos para el Valencia CF. Al anterior, el del mes de octubre, el equipo se fue después de una durísima derrota frente al Girona, partido en el que se planteó un 1-4-4-2 con Pepelu y Santamaria en el centro del campo que no funcionó en absoluto. Más de quince días después volvió la competición y con ello un partido en Mendizorroza en el que el equipo fue todo el tiempo detrás de la pelota, incapaz de decidir a qué se jugaba el partido y condenado a conformarse con empatar frente a los babazorros. Más tarde las derrotas frente a Villarreal CF y la sonrojante contra el Real Madrid.

Posición media de los jugadores frente al Levante UD / Sofascore

Después del envite contra los madridistas, Corberán buscó contra el Real Betis tratar de volver a una propuesta más cercana a la que trajo la temporada pasada, intentando que su equipo fuese el protagonista sobre el verde en lugar de ir a remolque con una serie de ajustes que él mismo explicó en la rueda de prensa previa, en la que destacó la importancia de jugar en bloque y en la cercanía entre futbolistas no solo para combinar, sino para hacer una presión tras pérdida efectiva y recuperar el balón lejos del área para no verse obligados a correr constantemente hacia atrás.

Frente al Betis lo empezó a practicar y contra el Levante se vio una propuesta muy similar, con Pepelu ejerciendo como faro en la salida de pelota, los laterales muy abiertos, los extremos por dentro y tanto Javi Guerra como André Almeida ofreciendo densidad por dentro, aunque con matices: el de Gilet estuvo unos metros más cerca de Pepelu y Almeida fue el que encontró más libertad, partiendo por su adelantada posición en la presión, lo que le llevó a dar hasta dos pases clave (que preceden a disparo).