Comunicado oficial por el Valencia-Rayo
El club informa que no dispondrá de entradas de público visitante para su visita al Estadio de Vallecas del lunes
El estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante
La afición del Valencia CF no podrá animar a su equipo el próximo lunes 1 de diciembre contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Al menos desde la grada visitante. Así lo ha informado el club a través de un comunicado oficial. La entidad de Mestalla no dispondrá de entradas de público visitante para su visita al Estadio de Vallecas
El Valencia ha emitido un comuncicado explicando que el estadio del Rayo "no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante". Una situación que "viene produciéndose desde inicio de temporada y está siendo analizada semana a semana desde LALIGA". Este es el comunicado:
El Valencia CF informa de que no dispondrá de entradas de público visitante para el partido ante el Rayo Vallecano, que se disputará el próximo lunes 1 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas.
El conjunto madrileño y LALIGA han comunicado al Club que nuestros aficionados no podrán acompañar al equipo debido a que el estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante.
Esta situación, que es completamente ajena al Valencia CF, viene produciéndose desde inicio de temporada y está siendo analizada semana a semana desde LALIGA.
Dos bajas
Los madrileños afrontarán el partido tras haberse dejado dos puntos en el partido de este domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (0-0) y, sobre todo, con dos importantes bajas por sanción. El entrenador del equipo de la franja, Iñigo Pérez, no podrá alinear a Isi Palazón, capitán del Rayo, ni tampoco al Pathé Ciss.
