Ferran Torres sigue de dulce. Con un doblete, el atacante valenciano fue protagonista en la goleada del FC Barcelona frente al Athletic Club (4-0) el día del regreso del conjunto azulgrana al renovado Camp Nou. Esta temporada, el canterano del Valencia CF suma nueve goles y una asistencia en quince partidos con la elástica blaugrana. Pero su buen momento de forma no es momentáneo, pues el futbolista de Foios es, en lo que llevamos de año, el actual máximo anotador nacional a nivel de clubes con un total de 22 tantos.

Ni Lamine Yamal, ni Mikel Oyarzabal igualan los números del exvalencianista. El talentoso jugador de La Masia suma 18 dianas en este 2025. El capitán de la Real Sociedad, por su parte, acumula la cifra de 17 goles. Aún falta poco más de un mes para que culminen tanto este periodo como esta carrera por convertirse en la referencia goleadora del país en las cinco grandes ligas europeas, pero si algo está claro es que Ferran está en pleno rendimiento.

El futbolista formado en las categorías inferiores del Valencia CF está demostrando su potencial ofensivo y se está convirtiendo en una de las referencias del ataque del equipo azulgrana. En lo que llevamos de temporada, Torres ha aprovechado la lesión de Lewandowski para demostrar a Flick que, pese a que no es un nueve puro, su participación en la zona de tres cuartos puede ser diferencial.

Su reconversión, un factor clave

Cuando Ferran Torres dio el salto a la élite con la elástica blanquinegra lo hizo como extremo. El de Foios era un jugador rápido, habilidoso y con buen disparo. Era una de las grandes promesas de la academia de la ciudad deportiva de Paterna. Debutó en noviembre de 2017, en la derrota del Valencia CF en Ipurúa (2-1). En casi 100 partidos como 'che', el valenciano anotó nueve goles y repartió 12 asistencias.

Fue en su llegada al Manchester City cuando Ferran comenzó a frecuentar la posición de falso nueve. En apenas temporada y media como cityzen, el valenciano anotó 16 goles y repartió cuatro asistencias. Pero, sin duda, ha sido en la Ciudad Condal donde el exblanquinegro ha explotado su potencial ofensivo.

Desde su llegada a can Barça en el mercado de traspasos de invierno de la temporada 2021-22, el futbolista de 25 años ha disputado 173 partidos con la elástica cule, en los que ha sumado un total de 53 goles y ha repartido 21 asistencias.

Más de 100 goles como profesional

Ferran Torres ya supera el centenar de goles. Fue el pasado fin de semana, en la victoria de la Selección española ante Georgia (0-4), cuando el futbolista Foios anotó el gol número 100 de su carrera en la élite del fútbol. Con el doblete que anotó el pasado sábado en la victoria del FC Barcelona frente al Athletic son un total de 102 dianas las que acumula el delantero valenciano.