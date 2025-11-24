La genialidad de Germán Valera que deja 'loco' al valencianismo

Ver para creer. Después de su discretísimo paso por el Valencia CF que apenas duró media temporada, el rendimiento de Germán Valera después de recalar en el Elche CF ha sido y sigue siendo elevadísimo. El futbolista murciano, que ya fue clave en el ascenso de categoría a Primera División, está siendo uno de los principales focos de peligro de los franjiverdes también en la élite.

Este domingo, en un gran escaparate como fue el partido entre el Elche CF y el Real Madrid en el Martínez Valero, dejó patente su grandísimo estado de forma, que le lleva a atreverse en el uno contra uno, a intentar acciones técnicas de mucha calidad y a desequilibrar partidos a través de la técnica.

Taconazo brutal

Precisamente contra los madridistas dejó una frivolidad que se ha hecho viral. Por la plasticidad de la acción y porque generó el primer gol para los ilicitanos. Un taconazo que ha dado la vuelta a las redes sociales y que ha asombrado a todo el mundo del fútbol, incluidos los valencianistas, sorprendidos de que Valera pudiera hacer una jugada de ese calibre tras lo visto en Mestalla.

El partido, un robo

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, se presentó en la sala de prensa del estadio Martínez Valero cabreado. Indignado. No entiendió cómo, en una acción final de los más de ocho minutos de prolongación, concedidos por Francisco Hernández, ni este árbitro ni el VAR castigasen la clara falta de Vinicius al portero del equipo local.

Elche's head coach Eder Sarabia reacts during the Spanish La Liga soccer match between Elche and Real Madrid in Elche, Spain, Sunday, Nov. 23, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz / AP

Tras poner en valor el gran partido de su equipo, Sarabia no se mordió la lengua sobre la jugada de la polémica, además precisó las palabras del portero, Iñaki Peña, pocos instantes después del duelo en la televisión. "A Iñaki le honra decir que es una acción del juego, pero, realmente, no es así. Es falta clarísima", dijo el técnico.

No estoy nada contento con el resultado y más viendo las acciones determinantes del partido. La falta de Vinicius en el 2-2 es clarísima. Iñaki no ha visto la jugada, pero no es un lance, es una falta clarísima. Me da rabia perder el tiempo en esto, pero dos veces te pones por delante y sientes que ha habido factores que han condicionado el resultado final. Te da rabia", añadió Sarabia.