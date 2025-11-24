Pepelu como epicentro de la transformación del Valencia

Uno de los motivos que explican la transformación del Valencia CF en los dos últimos partidos de liga contra el Levante y el Betis se llama Pepelu. El centrocampista ha dado un paso adelante en el momento más crítico de la temporada y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la reacción del equipo. Su figura se ha hecho grande en plena tormenta deportiva tanto fuera como dentro del campo. El de Denia ha tirado del carro a todos los niveles liderando el 'nuevo' centro del campo de Carlos Corberán y reforzando la unidad del vestuario a través de sus mensajes públicos.

Pepelu se ha convertido en la tecla que necesitaba el Valencia para salir de la crisis de fútbol y resultados por la que atravesaba el equipo. Su 'nueva' posición por detrás de Javi Guerra y André Almeida ha permitido al equipo solucionar el gran problema del equipo en el arranque de temporada. El centrocampista blanquinegro ha desatascado la salida de balón convertido en un tercer central más en fase de creación. Un movimiento táctico del entrenador que ha descargado de responsabilidad a César Tárrega y Copete, ha liberado a los centrocampistas ofensivos y, a nivel personal, ha permitido rescatar su mejor versión de la temporada. La salida de balón es más limpia con él. El mejor Pepelu ha vuelto al centro del campo y eso significa potenciar el nivel de todos los jugadores que le rodean.

El cambio de Pepelu de rol ha hecho mejor a todos. Su impacto en la reacción del equipo es evidente. Los datos estadísticos del derbi lo avalan: jugador con más despliegue físico (10.890 metros), primero en recuperaciones (8) y acierto de pase (87% hacia adelante, 92% en pases totales y 94% en pases cortos-medios), segundo en interrupciones (3) y tercero en participación ofensiva (73 acciones), tras César Tárrega (78) y Javi Guerra (78).

Sin recambio

Pepelu es todavía más imprescindible para el equipo desde el cambio táctico de Corberán. El de Denia se ajusta a la perfección a ese rol de tercer central con el que el entrenador ha conseguido resolver el problema del equipo en fase de creación y, por tanto, equilibrar el juego. Para esta 'nueva' función, Pepelu no tiene recambio en la plantilla. Baptiste Santamaría en su sustituto natural, pero no es el '6' posicional que exige la nueva modificación táctica. El francés ha demostrado ser un centrocampista con más recorrido y capacidad de llegar como su mejor versión contra el Athletic con gol y asistencia.

Más que fútbol

El cuerpo técnico valora el rendimiento de Pepelu dentro del campo, pero también su aportación fuera del verde. El futbolista, relegado a tercer capitán por el propio Corberán en verano, dio un paso adelante en el momento más delicado de la temporada (justo después de la goleada del Real Madrid) para cerrar filas con el entrenador y atajar los rumores de crisis en el vestuario. Lo hizo a través de las redes sociales con un mensaje corto y claro: "Más fuertes y unidos que nunca. A por el Betis".

Su reivindicación no solo se quedó ahí. A la finalización del partido contra el Betis reforzó su discurso de unidad: "Me parece una falta de respeto hacia mis compañeros decir que no estábamos con Corberán porque el míster sabe que estamos completamente con él y se lo hemos demostrado". El comportamiento del equipo contra el Betis y el Levante le ha dado la razón. Pepelu se ha convertido en el epicentro de la tranformación del Valencia. Es el camino.