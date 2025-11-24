Los pilares de la cubierta llegan al Nou Mestalla

La construcción de la cubierta del Nou Mestalla arranca este lunes 24 de noviembre de 2025. Esta madrugada han llegado los dos primeros pilares de acero de 38 metros que sujetarán la cubierta del nuevo estadio valencianista. Dos camiones tráileres se han encargado de transportar las dos piezas de casi cuarenta metros por carretera desde la fábrica de Arteixo (A Coruña) hasta la parcela de la Avenida de Las Cortes después de un total de mil kilómetros. Los dos pilares ha necesitado un dispositivo especial de seguridad para su traslado.

Los pilares fueron transportados ayer de A Coruña a Valencia para su instalación. FCC Construcción, junto a Horta Coslada, está construyendo los 50 pilares de acero que soportarán las 4.800 toneladas de la cubierta del nuevo estadio valencianista, cuya inauguración está prevista para verano de 2027. En las próximas semanas irán transportando el resto de piezas.

Estos pilares construirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

VCF

El Valencia considera "uno de los grandes valores del nuevo estadio" la cubierta, que contará con una instalación fotovoltaica constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior.

Los anclajes

Los anclajes que formarán parte de la futura cubierta comenzaron a llegar a la semana pasada en el interior del recinto, tras ser fabricados mediante procesos off site. Estas piezas, cruciales para sostener el entramado superior del estadio, permanecían almacenadas en la obra a la espera de recibir las grandes vigas de acero que completarán la estructura,