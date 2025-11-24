El plan de obra de la cubierta del Nou Mestalla: Estos son los siguientes pasos

La construcción de Nou Mestalla ha entrado este lunes en una nueva fase. A partir de hoy los avances en el nuevo estadio blanquinegro comenzarán a ser más visibles. La llegada de las dos primeras vigas de acero de 38 metros de altura que constituirán las columnas de la cubierta se ha convertido en el pistoletazo de salida a una nueva fase de construcción. El Valencia da por cerrada la primera fase de preparación que básicamente ha consistido en poner a punto la estructura interna del estadio.

Este lunes han llegado las dos primeras vigas de la nueva cubierta del Nou Mestalla, pero desde el 12 de noviembre comenzaron a llegar al estadio también las placas y anclajes, piezas de hasta 7 toneladas y unos 2 metros de longitud, un elemento base que sirve como anclaje al suelo para la posterior instalación de cada uno de los pilares que soportarán las 4.800 toneladas de peso de la cubierta.

Más de la mitad de los 50 pilares que necesitará la nueva cubierta de Mestalla ya están construidos en la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia). A partir de ahora se espera que se transporten de A Coruña a València de dos a dos en un goteo continuo durante las próximas semanas en convoyes especiales y escoltados por coches piloto como los primeros. La instalación ha comenzado por la zona norte del estadio.

¿Y después qué? Tras la instalación de los 50 pilares de acero S355, así como de su izado, seguirán las torres de escalera y los cajones del anillo estructural que dará forma a la gran cubierta del Nou Mestalla.

Vía Galicia

La planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia) es la encargada de la fabricación de los pilares. Allí, a más de 900 kilómetros del Nou Mestalla, la empresa líder en diseño, fabricación, ingeniería y montaje, elabora bajo las indicaciones de FCC Construcción los principales elementos que conforman esta nueva fase de la construcción, que permitirá percibir de manera más evidente todavía el avance constructivo durante las próximas semanas.

FCC Construcción

FCC Construcción es una compañía líder en el diseño y construcción de infraestructuras nacionales e internacionales, contando con una profunda experiencia en la ejecución de grandes instalaciones deportivas, tales como la construcción del Estadio Metropolitano, el RCDE Stadium, o la reforma del Santiago Bernabéu, entre otros, así como el desarrollo de las ciudades deportivas Joan Gamper (FC Barcelona) y Ciudad Deportiva de Valdebebas (Real Madrid CF).