La profecía de Jason con el Valencia de Lim: "Cuando juegas con fuego..."

Jason Remeseiro, exjugador del Valencia CF y Levante UD, vive en Arabia Saudí una nueva etapa en su carrera deportiva como jugador del Al-Fayha. El gallego mira desde la distancia con tristeza y dolor la actual situación del Valencia luchando por evitar los puestos de descenso a segunda división. El exjugador blanquinegro tiene claro quien es el culpable de la crisis deportiva del club en la línea de otros jugadores que también pasaron por la entidad de Mestalla como Ezequiel Garay. Jason, como otros muchos, apunta a Peter Lim y su falta de inversión.

El exfutbolista del Valencia se ha referido recientemente al club blanquinegro en una entrevista con motivo de su aventura saudí. Jason avisa a la propiedad: "Todos los años se está salvando un poco por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar", afirma. "Una pena, la verdad, porque ves que un club tan grande como es el Valencia, que esté pasando por estos años en caída libre. Año tras año está pasando lo que se está viendo, que se venden jugadores y no compran, y no te refuerzas al nivel que merece el club. Todos los años se está salvando un poco por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar". decía en declaraciones al Diario As.

Jason reconoce que todavía tiene la "espinita clavada" de no haber triunfado en el Valencia y espera que el club nunca descienda a Segunda División. "Espero que no, porque yo, aunque no haya tenido las oportunidades allí que me hubiese gustado tener, que me quedó esa espinita clavada de poder haber disputado un poco más allí, tengo un gran afecto al club. Esperemos que no pase lo que lo que puede pasar, evidentemente, porque sería algo fuerte, para el club, para la afición, para la ciudad... Que el Valencia descienda a Segunda División. Esperemos que cambie que cambie todo rápido".

Su futuro deportivo

Preguntado por su futuro, Jason reconoció que "en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña". "Tengo un año más opcional aquí en Al Fayha. Pero como te digo, en el fútbol nunca sabes, mañana a lo mejor viene un equipo y te firma, o a final de año el club te dice que no cuenta contigo y te quedas libre, no sabes dónde vas a terminar después. No estoy cerrado a nada, sí que es verdad que en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña, me gustaría poder volver, y si es en primera división pues mucho mejor. Esperemos que este año le salga todo bien, que Yeremay esté inspirado, y sería un sueño el poder cerrar un ciclo así".