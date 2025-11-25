Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia completó este martes su segunda sesión de entrenamiento de la semana a la que se unió el central César Tárrega, que se mantuvo al margen el lunes por gestión de cargas, y en la que el belga Largie Ramazani volvió a completar una parte.

Ramazani, que en la sesión vespertina del lunes volvió a ejercitarse con el grupo más de un mes después de su lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, volvió a realizar varios de los ejercicios iniciales con el equipo.

Vallecas en el horizonte

El extremo belga cedido por el Leeds entrará de forma progresiva en los próximos entrenamientos del conjunto valencianista e incluso podría entrar en la convocatoria para el siguiente partido del lunes en Vallecas si mantiene su evolución.

Ramazani y Pepelu pugnan en el entrenamiento de este martes / VCF Media

Gestión de cargas

Con la incorporación al grupo de César Tárrega, que ha sido titular en todos los partidos de Liga junto a Julen Agirrezabala y no es la primera sesión en la que trabaja al margen para controlar esa carga de trabajo ante tantos minutos acumulados, Carlos Corberán solo tuvo la baja de Mouctar Diakhaby.

El central franco-guineano sigue al margen del equipo después de su lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha sufrida durante el partido ante el Girona el 4 de octubre