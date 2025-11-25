Los tres fichajes de Ron Gourlay para la nueva estructura deportiva

Después de la salida de Miguel Ángel Corona del Valencia CF la pasada semana y el viaje de Ron Gourlay a Singapur para hablar del mercado de invierno, con vistas a la nueva Junta General de Accionistas y para perfilar la nueva estructura deportiva del club que ha ido cocinando el ejecutivo escocés, el conjunto de Mestalla ha anunciado las llegadas de Lisandro Isei como Director de Captación y Scouting, de Hans Gillhaus como Jefe de Scouting para Europa y de Andrés Zamora Patacchiola como Jefe de Scouting para Sudamérica.

COMUNICADO OFICIAL

El Valencia CF anuncia la puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas.

Con efecto inmediato, el Club incorpora bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales cuya experiencia, conocimiento, contactos y especialización reforzarán la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF.

Estos nombramientos consolidarán una estructura moderna y cohesionada y potenciarán al Valencia CF con un modelo que contará con los estándares organizativos de los clubes más competitivos del fútbol europeo:

-Director de Captación y Scouting: Lisandro Isei. Anteriormente fue Director de Scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Hasta su llegada al club había trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

-Jefe de Scouting para Europa: Hans Gillhaus. Ha trabajado previamente como scout en el PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Copa de Europa en su etapa como futbolista, y en el Chelsea FC y Arsenal FC, además de scout internacional para la Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

-Jefe de Scouting para Sudamérica: Andrés Zamora Patacchiola. Previamente fue Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, First Team Scout del Olympique de Marsella para Sudamérica.

La incorporación de los tres perfiles está plenamente alineada con la visión de futuro del presidente Kiat Lim, reflejan el compromiso del Club de preparar al Valencia CF para responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional, y combinará el análisis de datos con el trabajo de mercado sobre el terreno.