La versión de Corberán de El Canto del Loco volvió a sonar en el vestuario del Valencia CF

El Valencia CF no se encuentra en su mejor momento, pero la victoria en el Derbi de Mestalla ante el Levante UD podría ser un punto de inflexión para afición, jugadores y técnicos. Las crisis de resultados se solucionan encadenando victorias y todo pasa por lograr imponerse la próxima jornada ante el Rayo Vallecano. En cualquier caso, la unión del vestuario es clave y parece algo generalizado. Solucionado el problema con Stole Dimitrievski, la prueba de lo que ocurrió tras el gol de Hugo Duro fue palpable. Lucas Beltrán, jugador con el que puja por ser el '9' titular, fue el primero en acudir a abrazarle. Así lo resaltó el madrileño después.

Por otro lado, hace meses que se versionó una canción muy especial. La base no es otra que la de 'Volverá', de El Canto del Loco. Pero, eso sí, versionada con Corberán como protagonista principal. No es la primera vez y seguro que no será la última, pero es un hecho que esta canción volvió a sonar en el vestuario valencianista este viernes por la noche.

La versión de Corberán de El Canto del Loco

... y que siga sonando mucho tiempo.