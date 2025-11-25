Las confesiones de Hugo Duro sobre su chilena al Levante

Hugo Duro, delantero del Valencia CF, del que es máximo artillero en esta Liga 25/26, marcó el pasado viernes al Levante UD uno de los mejores goles de su carrera. Una chilena con la pierna izquierda con la que decantó el derbi a los 79 minutos en Mestalla. Entonces, Mestalla coreó su nombre durante unos instantes que son mágicos.

José Gayà, capitán del Valencia, hizo un centro medido desde el costado izquierdo del área ‘granota’ y Hugo Duro conectó un excelente remate acrobático para poner el balón en la red del exvalencianista Matt Ryan. Un tanto que hizo rugir a la afición y que le dio el triunfo a los nuestros.

"Gayà pone un buen balón, que se me queda atrás y la única manera de rematar era esa y, por suerte, la enganché bien. Ese remate lo intento también en los entrenamientos. No me suele salir así, lógicamente, pero el tipo de remates de volea me suele salir bastante bien. En juveniles marqué otro gol de chilena", dice el jugador criado en el Getafe, confesando cuándo había hecho algo similar antes del viernes... ¡En juveniles!

"Me dio tiempo a girar la cabeza y verla entrar, desde mi punto de vista moló mucho", añadió el '9' del Valencia.

Máximo artillero del Valencia 25/26

Con este gol, ya suma cuatro esta temporada en la Liga, lo que le sitúa como el máximo artillero del equipo. Además, Hugo está logrando su mejor promedio goleador de toda su carrera -un tanto cada 171 minutos-. Asimismo, a lo largo de su trayectoria con el Valencia acumula 41 tantos oficiales, colocándose en el puesto 45 del ranking de máximos goleadores históricos del VCF, superando a futbolistas como Adrian Ilie, Jesús Navarro, Faas Wilkes, Carlos Soler o Gonçalo Guedes.

"Que un estadio como Mestalla te coree tu nombre es impresionante. Son 15 segundos, pero merece la pena... Trabajas en el día a día para esos momentos. Cuando cogí el móvil en el vestuario, me habían enviado el gol cincuenta personas. Me gustó mucho la reacción de todos los compañeros. Es lo que más alegría me da y me encanta ver la familia que somos”, indica el delantero valencianista.