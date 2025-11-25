Danjuma: cara a cara con sus peores fantasmas

La versión de Arnaut Danjuma, autor de tres goles en un buen inicio de Liga, se ha difuminado poco a poco desde finales de septiembre, justo desde que falló el penalti que pudo cerrar una victoria que nunca llegó frente al Real Oviedo en Mestalla. El delantero neerlandés, con la excepción del partido notable que jugó contra el Betis, se ha ido apagando mientras sus ocasiones de gol no terminaron dentro de las redes.

Lo hecho ante el Betis, donde se erigió en líder ofensivo del equipo en los primeros 45 minutos y solo le faltó la guinda del gol, invita a pensar que el Danjuma determinante volverá. Las cifras, sin embargo, provocan que el ex del Villarreal tenga que enfrentarse a sus fantasmas de las últimas temporadas: Partidos y más partidos sin cantar gol.

Desde aquel partido contra el Oviedo (1-2), del 30 de septiembre en Mestalla, en el que fue de lo mejor del Valencia y abrió el marcador con un precioso remate acrobático, no ha vuelto a marcar, y totaliza cerca de 600 minutos sin celebrar un gol en la competición madre. Sí lo hizo en Copa, anotando el quinto y último al débil Maracena.

Casi 600 minutos de sequía

El atacante, capaz de jugar en la punta de lanza o en los extremos, suma 578 minutos sin perforar las porterías rivales. No lo ha hecho en ninguno de los seis partidos siguientes en los que ha sido titular para Corberán en ataque: Girona, Alavés, Villarreal, Real Madrid, Betis y Levante.

Su actual momento contrasta con el arranque esperanzador que protagonizó al marcar tres goles en las seis primeras jornadas del torneo frente a Getafe (3-0), Espanyol (2-2) y Oviedo (1-2). De hecho, exceptuando el choque del derbi con el Levante, puede decirse que la caída del equipo a las posiciones de descenso estuvo estrechamente relacionada con la pérdida de poder anotador del jugador nacido en Lagos (Nigeria).

Este dato, en cambio, hace pensar que si el Valencia prosigue con su línea de mejora, con ello, también regresará el mejor Danjuma. El mejor registro goleador del futbolista de 28 años data de la temporada 2021/22 en las filas del Villarreal, entonces convirtió en Liga un total de diez dianas.

Tres años previos sin encontrarse con su mejor versión

En la temporada siguiente, sin embargo, comenzó un declive en su rendimiento que le condujo a dejar Vila-real prácticamente gratis. En la temporada 2022/23 después de hacer dos tantos en la victoria del Submarino ante Osasuna, el neerlandés estuvo 326 minutos sin ver puerta en la Liga antes de emigrar al Tottenham en la segunda mitad del curso.

En Inglaterra tan solo pudo sumar 163 minutos en la Premier con la camiseta de los Spurs, tiempo en el que fue capaz de cantar un gol en la liga inglesa antes de probar suerte en una nueva cesión al Everton. En Liverpool su racha sin goles se extendió a 374 minutos. No encontró la regularidad, tan solo un gol en 14 partidos de Premier.

Tiempo y sensaciones grupales de recuperación

La temporada pasada, Danjuma probó fortuna en Girona. El comienzo fue ilusionante con dos asistencias en la Champions, aunque terminó mitigándose a falta de goles. Había hecho dos en Vila-real en agosto, antes de que Marcelino volviera a decidir sacarlo cedido de nuevo. Pero no dio con la manera de darle continuidad a su puntería en Montilivi. Allí no se estrenó -ante el Valladolid- en la Liga hasta diciembre, tras 681 minutos con la camiseta gerundense. Sin regularidad en el equipo, encadenaría otros 338 minutos hasta volver a marcar. Fue en marzo, en la derrota por cuatro goles a uno ante el FC Barcelona. Su segundo y último gol a lo largo de la temporada.

Arnaut Danjuma ya superó en apenas seis partidos su cuenta de goles de la pasada temporada. Ahora tiene la oportunidad de reengancharse a la reacción del Valencia y competir con Hugo Duro por ser el máximo artillero del equipo blanquinegro. El primer examen, el lunes en Vallecas en la decimocuarta fecha de la Liga.