El gesto de Agirrezabala con el canterano Juanma Civera

“El Valencia CF va a estar siempre marcado en mi corazón y lo apoyaré en las buenas y en las malas”. Con estas palabras resume Juanma Civera su sentir tras haber tenido que afrontar una difícil situación: tras siete años como portero en la Academia del Valencia CF una dolencia cardiaca genética -una cardiopatía hipertrófica- le ha obligado a abandonar la práctica del fútbol.

Adaptarse al cambio

“Te dicen que no puedes jugar, pero en tu cabeza está: ‘Yo voy a seguir jugando’. Luego conforme pasan los días y las semanas lo vas asimilando. Lo pasas mal con la familia, pero al final ves que no es una mala noticia, porque lo importante es que lo puedo contar, que otras personas pueden haber tenido algo así y no lo han podido contar. La salud es lo primero” señala Juanma Civera en VCF Media.

El joven de Sagunto relata el proceso y la implicación del Club y de su familia para poder consultar con los mayores especialistas para poder tomar una decisión. “Mi corazón está perfecto, pero es el riesgo de lo que podría pasar si sigo con la práctica del fútbol”.

El apoyo de la familia, los compañeros y el club

En las últimas semanas Juanma ha sentido el calor de su familia, su novia y sus amigos, también de sus compañeros de equipo, de sus técnicos, entrenadores de porteros y del Valencia CF que le invitó al Palco de Mestalla en el partido ante el Villarreal CF en el que también la Curva Nord le hizo un sentido reconocimiento.

Juanma Civera, con sus compañeros del Cadete / VCF

Un encuentro muy especial

En los últimos días disfrutó también de una jornada muy emotiva con un encuentro en la Ciutat Esportiva del Valencia CF con Carlos Corberán y los jugadores del primero equipo, especialmente con Julen Agirrezabala que le regaló una camiseta y unos guantes.

“El encuentro de hoy ha sido brutal. No sabía lo que íbamos a hacer, solo que me dijeron mis padres que venía a Paterna y me puse la ropa del Club. Ha sido una gran experiencia ver el entrenamiento del primer equipo y haber estado hablando con ellos y sobre todo el detallazo de Julen que lo voy a tener marcado para siempre” señala Juanma que pudo hablar un buen rato con Agirrezabala y con el técnico del Valencia CF.

“Tanto Corberán como Julen han tenido muy bonitas palabras hacía mí” señala agradecido Juanma al que ahora se le abre un nuevo escenario. “Me toca dejar el fútbol como futbolista, pero se me abren muchas puertas como entrenador o entrenador de porteros” indica Juanma al que tanto el técnico del Valencia CF como Agirrezabala le animaron en este nuevo camino.

Un futuro vinculado al fútbol

“Quiero enseñar lo que me han enseñado a mí, que lo que he podido disfrutar yo en la Academia del Valencia CF, que lo disfruten otros niños” indica Juanma que concluye con una reflexión que en alguna ocasión les había dicho al equipo Ray Henric-Coll, su entrenador en el Fundació VCF Cadete, y que ahora cobra todo el sentido: “Disfruta de lo que tienes porque nunca sabes cuando se puede acabar”.