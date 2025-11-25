El del pasado viernes se pareció más al José Luis Gayà que el valencianismo conoce. Después de un arranque de temporada muy duro, el capitán del Valencia CF volvió a cuajar un gran partido, siendo una figura clave de la victoria del equipo frente al Levante UD en el derbi de la ciudad.

El futbolista de Pedreguer, beneficiado por la nueva estructura de juego del equipo, que junta tres futbolistas en salida de balón y que eleva la posición media de los laterales, volvió a ser ese futbolista incisivo, capaz de aportarle profundidad al equipo e intstencia por el costado izquierdo.

Gran asistencia

Gayà no dejó de intentarlo, ensayó hasta siete centros laterales que, especialmente tras la salida de Hugo Duro, sembraron el pánico en la defensa levantinista. Finalmente encontró su premio en forma de asistencia, con un centro sin apenas margen de maniobra y con una gran precisión para que el '9' consiguiera enganchar una gran chilena.

En el once de BeSoccer

El partido del jugador de Pedreguer fue reconocido por el pueblo de Mestalla y también por muchos analistas y portales especializados. Sin ir más lejos BeSoccer, una de las grandes bases de datos del fútbol y que cuenta con potentes herramientas de Big Data y estadística avanzada, metió al valencianista en su once de la jornada.

José Luis Gayà en el once de la jornada / BeSoccer

Gayà ocupa el flanco defensivo izquierdo de este 'once tipo' de la jornada con una puntuación de 7'5, compartiendo banda con Gonçalo Guedes, que marcó con la Real Sociedad, en un sector izquierdo para nostalgia del valencianismo. En ese mismo equipo también se incluye a Aleix Febas, del Elche CF, tras su partidazo frente al Real Madrid.