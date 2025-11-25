LaLiga denuncia 14 cánticos ofensivos en el Valencia CF - Levante UD
Como después de cada jornada, la Liga de Fútbol Profesional emitió un informe recabado por el Director de Partido sobre los hechos acontecidos en uno de sus encuentros
Como después de cada jornada, LaLiga emitió un comunicado denunciando los cánticos ofensivos, insultos y descalificaciones que se dan en cada campo de Primera y Segunda División a lo largo de los partidos. El viernes se jugó un Valencia CF - Levante UD, un derbi de la ciudad que tuvo intercambios de cánticos y de insultos entre las dos aficiones.
LaLiga, por su parte, confeccionó un informe no solamente de los cánticos, sino también de en qué minutos de los partidos se produjeron de acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido.
Los 14 cánticos
1. 32 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puto sapo el que no bote es, es".
2. 1 minuto antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puta Levante".
3. En el minuto 2 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret", dirigido al portero visitante.
4. En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
5. En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo, puto sapo, eh!".
6. En el minuto 17 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Puta Levante, puta levante!".
7. En el minuto 23 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
8. En el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
9. En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
10. En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Puta Levante, puta levante!".
11. En el minuto 63 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
12. En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
13. En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
14. En el minuto 90 + 8 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
El club local emitió mensajes en contra de la violencia e insultos a través de los videomarcadores del estadio de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro.
