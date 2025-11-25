Rafa Mir se acuerda del Valencia CF

Rafa Mir dejó de pertenecer a la plantilla del Valencia CF cuando terminó su cesión procedente del Sevilla FC a final de la temporada pasada, pero desde entonces se ha acordado del cuadro de Mestalla en diferentes ocasiones. El atacante murciano dijo hace unas semanas que Carlos Corberán era uno de los mejores entrenadores que había tenido... y hoy se ha vuelto a acordar del conjunto de Mestalla.

El futbolista murciano ha publicado esta tarde un post en su cuenta personal de Instagram recordando que hace diez años de su debut como futbolista profesional, cuando se enfundó precisamente la camiseta del Valencia CF en un partido de UEFA Champions League contra el Zenit de San Petersburgo.

Debut de Rafa Mir contra el Zenit en la fase de grupos de la Champions League / SD

Una década de carrera

La publicación, en la que aparece con la camiseta del conjunto de Mestalla en la segunda temporada -y última- de Nuno Espírito Santo al frente del equipo, viene acompañada del siguiente texto: "Hoy se cumplen 10 años de mi debut como futbolista profesional, y no puedo evitar mirar atrás lleno de gratitud. Diez años de esfuerzo, alegrías, derrotas, aprendizajes y, sobre todo, crecimiento. Gracias a cada uno de los equipos por los que he tenido el privilegio de pasar: Valencia CF, Wolves, Las Palmas, Nottingham Forest, SD Hueca, Sevilla FC, Elche y Selección Española gracias por abrirme las puertas, confiar en mí y permitirme defender vuestros colores. Cada ciudad, cada compañero, cada entrenador y cada afición ha dejado algo en mí. He vivido momentos que jamás olvidaré y otros que me hicieron más fuerte. Todo ha sido parte del camino. Gracias a mi familia, amigos, compañeros, cuerpos técnicos, directivos y a cada persona que ha estado a mi lado en esta aventura. Y gracias también a los que nunca dejaron de creer en mí, incluso cuando el camino se hacía difícil. Hoy celebro una década en este deporte que amo, y sigo con la misma ilusión del primer día. Vamos por más", señalaba.

Diez años del debut contra el Zenit

Rafa Mir debutó en el fútbol profesional con el Valencia CF un 24 de noviembre de 2015 en el partido de fase de grupos de la Champions League contra el Zenit, disputando un total de 56 minutos. Más tarde, el por entonces entrenador del club Nuno Espírito Santo, le convocó para cuatro partidos de Copa del Rey, uno de Europa League y dos de Liga, sin ver portería.

"Fue un debut agridulce, estoy feliz de cumplir un sueño de debutar con el primer equipo, la pena fue el resultado. Quiero dar las gracias a toda la gente que está conmigo por apoyarme y mostrarme vuestro cariño en este momento», aseguró tras el choque.