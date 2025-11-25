El pésimo registro del Valencia en Vallecas

No le ha ido muy bien al Valencia CF en sus registros más recientes frente al Rayo Vallecano a domicilio. Los de Corberán visitan este lunes, en la decimocuarta jornada de LaLiga, al cuadro de Iñigo Pérez en el estadio de Vallecas, donde solo ha ganado un partido de los últimos ocho que ha disputado, con un empate como resultado más reciente.

La última victoria del equipo blanquinegro en el barrio vallecano fue en la temporada 2023-24, gracias a un gol de Sergi Canós con el que el Valencia rompió una racha de seis partidos sin ganar en Vallecas.

La penúltima fue en la temporada 2012-13 en un partido en el que el Valencia goleó (0-4) con un doblete de Roberto Soldado y goles de Andrés Guardado y Nelson Haedo Valdez. Desde entonces, el Valencia acumula tan solo una victoria, tres derrotas y cuatro empates.

Iñigo Pérez discute con el cuarto árbitro. / EFE

Empate en el último Rayo - Valencia

La visita más reciente fue en la jornada 32 de la pasada temporada, el 19 de abril de este 2025, un partido al que el Valencia de Carlos Corberán llegaba decimotercero en la clasificación con 37 puntos, mientras que el Rayo de Íñigo Pérez era décimo con 40. En la primera mitad, un autogol de César Tárrega adelantó al Rayo, pero a los 75 minutos el nigeriano Umar Sadiq logró el empate para el Valencia, un resultado que en ese momento no contentó a ninguno.

Ambos equipos vieron frenadas sus aspiraciones: los locales en su lucha por entrar en competiciones europeas y los visitantes en su objetivo de asegurar la permanencia rápido para poder aspirar también a Europa.