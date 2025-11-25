Un primer tercio de Liga para olvidar

El Valencia CF, tras la decimotercera jornada de LaLiga, ha completado su segundo peor primer tercio del torneo de las últimas cinco temporadas al sumar 13 puntos y situarse décimo quinto, un registro que solo mejora el del pasado curso 2024-25, cuando era colista con 8 puntos en este mismo punto del campeonato.

El conjunto que dirige Carlos Corberán, que ganó en su último compromiso liguero al Levante y logró sumar tres puntos, está ahora dos puntos por encima del descenso.

Ese mal arranque de la pasada campaña del equipo de Rubén Baraja se encontraba sumergido en una crisis de resultados que acabó en Navidad con la destitución del vallisoletano y la llegada de Corberán, que consiguió reflotar al equipo y llevarlo a una salvación relativamente cómoda, que le dejó a los mismos seis puntos de Europa que del descenso.

Al término de la decimotercera jornada, los números del equipo valencianista son peores tanto en balance de puntos como en clasificación con respecto a las temporadas 2021-22, 2022-23 y 2023-24.

En 2022, 2023 y 2024, mejores números

En el ejercicio 23-24, tras las primeras trece jornada el conjunto de Baraja era noveno con 18 puntos. Se trata del mejor balance del Valencia en estos cinco años y ese curso no sufrió apuros por no bajar a Segunda División e incluso llegó a aspirar a Europa.

También fueron más sólidos los arranques de los cursos 21-22 y 22-23. En el primero, el Valencia de José Bordalás sumaba 17 puntos y era undécimo en la clasificación y acabó noveno a casi la misma distancia de Europa que del descenso.

En el siguiente, con Gennaro Gattuso en su banquillo sumó 16 puntos en los primeros trece choques que le llevaron a esa misma undécima plaza. Pero en esa campaña, el equipo entró en una espiral descendente, el italiano se fue, y tras no bastar el revulsivo de Voro, llegó Baraja, que consiguió salvar la categoría en la última jornada.