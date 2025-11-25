Ramazani va cogiendo forma

El extremo belga Largie Ramazani completó este lunes por la tarde la primera parte de la sesión de entrenamiento con el grupo más de un mes después de su lesión en la vuelta a trabajo del Valencia para preparar el partido de Vallecas.

El Valencia emitió el parte médico del futbolista cedido por el Leeds inglés el 14 de octubre, en el que informó que padecía una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y que seguiría tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la ciudad deportiva valencianista hasta mejoría clínica.

Ramazani, de hecho, no participa con el equipo desde la derrota en Girona, en la que jugó los últimos 18 minutos. Aquel partido en Montilivi fue el 4 de octubre. Semana y media después sintió molestias en el muslo de la pierna derecha y desde entonces ha estado al margen lesionado, perdiéndose hasta seis partidos, cinco de Liga y uno de la Copa.

Ahora, su regreso a una convocatoria dependerá de las sensaciones del belga en este tramo final de la recuperación. Quizá, frente al Rayo en Vallecas este próximo lunes pueda resultar todavía temprano, pero sí no es frente a los madrileños, el extremo reaparecería contra el Sevilla en Mestalla el 7 domingo de diciembre.

Carlos Corberán concedió a su plantilla dos días y medio libre tras la victoria en el derbi ante el Levante y el equipo regresó este lunes por la tarde, y no por la mañana como de costumbre, al trabajo en Paterna para preparar el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano.

Ramazani fue la novedad del entrenamiento, en el que no estuvo César Tárrega. El central de Aldaia no se ejercitó junto al grupo por gestión de cargas, segúnel club. Junto al guardameta Julen Agirrezabala, es el único jugador que lo ha jugado todo.

Diakhaby, en solitario

Tampoco estuvo junto al grupo Mouctar Diakhaby, que sigue ejercitándose en solitario, aunque ya ha completado ejercicios sobre el césped y con balón, después de su lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha sufrida durante el partido ante el Girona el 4 de octubre.