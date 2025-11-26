Se agrava el problema del Rayo en la mediapunta de cara al partido ante el Valencia

El Rayo Vallecano es el próximo rival del Valencia CF en LaLiga EA Sports. Ambos equipos se medirán en Vallecas en la jornada 14 de la competición con el objetivo de seguir sumando para subir posiciones en la tabla clasificatoria y alejarse del descenso. Por su parte, los de Íñigo Pérez encandenan dos empates consecutivos, mientras que el conjunto valencianista pretende extender las buenas sensaciones encontradas ante Betis y Levante, pero esta vez lejos de Mestalla.

Tres bajas en el centro del campo rayista

El cuadro rayista afronta el partido tras 'dejarse' dos puntos en su visita al Real Oviedo, colista de la competición y, además, en el Carlos Tartiere se sumaron dos jugadores a la lista de bajas que acumulan los madrileños para recibir a los pupilos de Corberán. Uno de los futbolistas es Isi Palazón, que, además de errar un penalti, vio la quinta tarjeta amarilla, la cual acarrea una suspensión de un partido. Asimismo, la otra ausencia el próximo lunes será Pathé Ciss, que también cumplirá sanción tras haber visto la tarjeta roja por conducta violenta en una acción en un saque de esquina.

Ambos jugadores son muy importantes en el esquema del técnico de Pamplona, por tanto, Íñigo Pérez tendrá dos bajas sensibles en el centro del campo para su próximo compromiso. Con la ausencia del centrocampista senegalés, el Rayo tiene la opción de plantear en la medular un doble pivote formado por Unai López y Óscar Valentín, sin embargo, en la demarcación de mediapunta tiene un problema mayor.

Baja para la Conference

Con la sanción de Isi, Íñigo Pérez disponía de Óscar Trejo, capitán y uno de los jugadores con más calidad en sus botas, como sustituto en la zona de tres cuartos. No obstante, el argentino podría causar baja ante el Valencia CF por un inesperado problema muscular. Su entrenador ha confirmado en rueda de prensa que el 'chocota' sufrió un percance muscular en el entrenamiento del pasado martes y tampoco viajará junto al resto del equipo para el partido de Conference League frente al Slovan Bratislava. El jugador queda pendiente de pruebas hasta conocer cuál será su periodo de baja y, de esta forma, queda un hueco en la mediapunta que podría obligar a Íñigo a cambiar el sistema y dar entrada a Fran Pérez en banda.