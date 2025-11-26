El próximo 7 de diciembre, la ciudad de Valencia se sumergirá en uno de sus días grandes, la celebración del Maratón Trinidad Alfonso que paraliza las calles ante uno de los grandes eventos deportivos del año. Ese mismo día coincide con la celebración del Valencia CF - Sevilla FC de LaLiga a las 16:15 horas de la tarde, lo que complica mucho los operativos de seguridad.

Ante esya situación, el conjunto de Mestalla se dirigió a LaLiga para tratar de cambiar el horario del encuentro a fin de hacerlo más compatible con este gran evento y que requiere de un operativo muy grande para garantizar que se celebre con todos los protocolos de seguridad. La patronal se negó y ahora ha sido la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, la que se ha dirgido en una carta a Javier Tebas para pedírselo.

La camiseta y la medalla del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, expuestas ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Fernando Bustamante

Carta de Maria José Catalá a Javier Tebas

Estimado presidente:

Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF–Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16.15hs dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día.

Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario.

Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón.

La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15hs.

Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto.