La chilena de Hugo Duro en el derbi, nominada al mejor gol del mes de noviembre

El pasado viernes, Hugo Duro hizo vibrar al valencianismo con un espléndido gol de chilena que la afición blanquinegra difícilmente olvidará, pues supuso la victoria del equipo dirigido por Carlos Corberán en el derbi valenciano ante el Levante UD (1-0). El tanto del delantero madrileño, que devolvió al equipo de Mestalla a la senda de la victoria dos meses después de la última, ha sido nominado al premio al mejor gol del mes de noviembre de LaLiga EA Sports.

Faltaban poco más de diez minutos para el final del tiempo reglamentario en el templo del valencianismo cuando, en un centro picado de Gayà, Hugo Duro se sacó de la chistera una chilena magistral. La genialidad del delantero madrileño no solo sorprendió a Mathew Ryan, que poco pudo hacer para detener el esférico, sino a toda la afición presente en el estadio de Mestalla, que lo gritó al unísono consciente de lo que suponía el tanto del '9' che.

Gracias a la obra de Hugo Duro, el Valencia CF volvió a sumar de tres dos meses después de su última victoria, la conseguida ante el Athletic Club el pasado 20 de septiembre. Ocho partidos después y de nuevo en Mestalla, el conjunto blanquinegro se reencontró con la victoria, y el ex del Getafe CF con el gol en la máxima competición del fútbol español. El ariete de 26 años no marcaba desde el empate a domicilio (2-2) ante el RCD Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada seis de la competición.

Nico Williams y Barrenetxea, sus contendientes

Ha sido esta misma tarde cuando LaLiga EA Sports ha publicado los candidatos a alzar el trofeo al mejor gol del mes de noviembre, un reconocimiento por el que Hugo Duro competirá contra dos extremos de renombre en la competición, Nico Williams y Ander Barrenetxea.

La estrella del Athletic Club está en este top tres por el tanto que le dió la victoria a los 'leones' ante el Real Oviedo en el encuentro celebrado en el estadio de San Mamés. El joven de los Williams recibe un balón en el costado izquierdo y, tras superar hasta a tres rivales, dos de ellos a la vez y el restante con un habilidoso regate, supera a Aarón Escandell con un potente disparo con la derecha.

Por su parte, el '7' de la Real Sociedad también es contendiente a este galardón por el tanto que sentenció la victoria del conjunto 'txuri-urdin' el pasado fin de semana en El Sadar. Barrene sorprendió a Sergio Herrera con un disparo desde el centro del campo. Sin duda, uno de los goles de la jornada.

Ahora es el turno de los aficionados, quienes decidirán qué gol es merecedor de este premio mediante la votación que ha publicado LaLiga en su página web.