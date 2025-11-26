Comida de Corberán y sus jugadores: Otra señal de unión

La plantilla del Valencia CF se ha reunido para comer este mediodía después del entrenamiento. Carlos Corberán y sus jugadores han variado su rutina habitual en la ciudad deportiva de Paterna y se han desplazado al Restaurante La Romana de Bétera. El técnico y la plantilla han compartido mesa y mantel por espacio de dos horas en una nueva escenificación de la salud que goza el vestuario a pesar del mediocre primer tercio de la temporada.

Los hechos están demostrando que el problema del Valencia CF no era vestuario como se encargaron de alimentar algunos. La comida de Bétera llega después de que el equipo haya sumado 4 de los últimos 6 puntos contra el Real Betis y el Levante para salir de los puestos de descenso a segunda división.

LOS JUGADORES, EN EL RESTAURANTE DE BÉTERA / DANIEL TORTAJADA

La comida de Bétera de este miércoles también llega después del enfado del vestuario por las informaciones falsas que ponían en duda la confianza de la plantilla en su entrenador. César Tárrega, segundo capitán de la plantilla, habló al respecto en sala de prensa. “Desde el primer momento que me llegó esa noticia me quedé asombrado. En ningún momento la plantilla ha tenido ningún problema con el entrenador. Estamos con él y su cuerpo técnico a muerte. No hay ningún problema en el vestuario. Hemos tenido calma y unión”.

La comida también sirve para apaciguar los ánimos después de las polémicas declaraciones de Stole Dimitrievski con las que incendió el vestuario del Valencia. El macedonio denunció que Julen Agirrezabala juega por contrato "sí o sí" poniendo en duda el nivel y la profesionalidad de su portero y su entrenador. Sus palabras acabaron con una multa económica.

CARLOS CORBERÁN / DANIEL TORTAJADA

En la línea de los capitanes

Su mensaje va en la línea de otros pesos pesados que salieron en las últimas semanas en defensa del entrenador como, por ejemplo, Pepelu. "Me parece una falta de respeto hacia mis compañeros decir que no estábamos con Corberán porque el míster sabe que estamos completamente con él y se lo hemos demostrado".