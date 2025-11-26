Así funcionará la cubierta 'sostenible' del Nou Mestalla

El Nou Mestalla recogerá en su cubierta el agua de la lluvia para el riego, según desveló el director de Operaciones e Infraestructuras del Valencia, Christian Schneider, en la jornada 'Sostenibilidad y reporte empresarial: retos y oportunidades' celebrada en el Palco VIP de Mestalla.

Dentro de dicha jornada, Schneider participó en la mesa redonda 'Retos y oportunidades en la información de sostenibilidad (ESG) y reporte no financiero'. En su intervención, el directivo del Valencia aseguró que el Nou Mestalla "va a ser un cambio sustancial para el club y la ciudad". "Este proyecto se inició en 2007, pero lo hemos vuelto a arrancar y se tiene que amoldar a la situación actual. Va a ser un punto de encuentro fascinante, a nivel de comodidad y servicios. Va a ser un cambio radical", dijo.

Para Schneider, la construcción del nuevo estadio, cuya inauguración está prevista en 2027, dinamizará la zona en la que se encuentra, la avenida Cortes Valencianas y el barrio de Benicalap. "También tendremos el polideportivo famoso que se va a construir, otro elemento más para dinamizar la zona", agregó.

"El nuevo estadio te da muchas posibilidades a nivel confort, hospitalidad… Desde el punto de vista medioambiental, vamos a seguir con acciones que hemos ido implementando en esta casa (Mestalla). Tenemos la oportunidad de ir a una nueva a casa y seguir fomentando estas cosas",comentó.

Por otro lado, apuntó: "La pandemia nos ha enseñado mucho en el eje mediterráneo: potenciar las terrazas, los espacios amplios y ventilados. Hay que evitar climatizaciones forzosas", concluyo.

Valencia CF, Sello de Sostenibilidad / VCF

Sello de Reporting en Sostenibilidad

El Valencia CF se ha convertido en el primer club en obtener el Sello de Reporting en Sostenibilidad que otorga el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la LALIGA, un reconocimiento que valora un compromiso informado y verificable con la transparencia en materia de sostenibilidad económica.

La concesión del sello se basa en dos criterios estructurales, por un lado haber publicado su informe de sostenibilidad de conformidad con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Por otro, que dicho informe refleje, de forma clara y trazable, los asuntos de gobernanza, sociales y medioambientales (ESG) definidos por LALIGA y el CGE como esenciales, de acuerdo con los estándares establecidos en la 'Guía de Clubes Sostenibles' desarrollada por LALIGA.

Dicha guía incluye un sistema de evaluación, exclusivo del sector, que identifica 99 criterios estructurados en 17 ejes de impacto, que agrupan los principales asuntos de gobernanza, sociales y medioambientales con aplicación directa a la actividad futbolística.

El director de Operaciones e Infraestructuras del Valencia CF, Christian Schneider, fue el encargado de recoger el reconocimiento este martes en el palco VIP de Mestalla en el marco de la jornada 'Sostenibilidad y reporte empresarial: retos y oportunidades' organizada por el LALIGA, el Consejo General de Economistas de España y el Colegio de Economistas de Valencia.

"Es un honor para el Valencia recibir este sello de 'Reporting en Sostenibilidad' porque se reconoce nuestro compromiso real con una gestión responsable. Este logro refleja el trabajo coordinado de todo el club por integrar criterios sociales y de buen gobierno en cada decisión. Ser el primer club de LALIGA en obtenerlo nos impulsa a seguir liderando con coherencia y transparencia. Este sello es un punto de partida hacia una sostenibilidad más ambiciosa", aseguró Schneider.

El directivo del Valencia participó en la mesa redonda 'Retos y oportunidades en la información de sostenibilidad (ESG) y reporte no financiero' junto a David Baixauli, director de Sostenibilidad de LALIGA; Salvador Marín, presidente de Economistas Contables (EC-CGE) y miembro del Sustainability Reporting Board (SRB) de EFRAG; Francisco Gracia, interventor-contador del CGE; Juan José Enríquez, decano-presidente del Colegio de Economistas de Valencia; y Esther Ortiz, vicepresidenta de EC-CGE y miembro de Project Task Force de EFRAG.

"La sostenibilidad ya no es una opción, es algo que todos debemos de seguir y animo a todos a dar ese pasito adelante", dijo Schneider.