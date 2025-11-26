En Directo
César Tárrega: "Hemos dado con la tecla y nos sentimos cómodos con el balón"
El jugador del Valencia analiza la actualidad del equipo antes del próximo partido ante el Rayo Vallecano
Tras la victoria ante el Levante UD en Mestalla, el Valencia CF afronta ahora unas semanas intensas en el calendario, entre partidos de LaLiga y la eliminatoria de Copa del Rey, hasta el descanso de la competición por Navidad. César Tárrega ha analizado en sala de prensa cómo está el equipo y cómo afronta los próximos encuentros. Uno de los capitanes del equipo, titular indiscutible para Carlos Corberán, la dinámica ha cambiado y ahora mismo asegura que la asignatura pendiente son los partidos fuera de casa.
Y hasta aquí la rueda de prensa de César Tárrega
Molestias
Contra el Betis fue un golpe en la rodilla, alguna sobrecarga pero nada importante
¿Se ha sido injusto con la plantilla?
Estoy de acuerdo en algunas partes, a veces se sacan las cosas de contexto y se crea falsa información pero nosotros confiamos en el grupo que tenemos. Sacar información falsa no ayuda al equipo.
Relación personal con Corberán, confianza que te da al ser titular siempre
Mi relación es muy buena, me da confianza y estoy contento. Le doy las gracias a él y a su cuerpo técnico, he crecido mucho con él como entrenador
Criticas Mestalla
Lógicamente se escucha y lo sentimos pero nosotros tenemos que estar acostmbrados, no es bonito pero tenemos que trabajar para cque la afición esté orgullosa del equipo
Relación con el entrenador
La verdad que desde las primeras informaciones nos quedamos asombrados, estamos con él a muerte no hay problemas en el vestuario, estamos todos unidos y queremos seguir trabajando como grupo
Dinámica del equipo
Creo que a principio de temporada nos costó encontrar continuidad, ahora hemos dado un poco con la tecla y nos sentimos cómodos con el balón. A principio de temporada nos costaba mal y ahora tenemos esa confianza que nos puede ayudar a crecer
Copete ha tenido muchas críticas pero ahora está recuperando su nivel, ¿cómo le ves?
Es un gran jugador, un gran compañero. Al principio se le metió una presión innecesera, él quiere lo mejor para el equipo
Cambio de los últimos partidos, salida de balón... ¿volver a cosas del año pasado ha sido clave?
No creo que sea que hemos inventado pero las alternativas igual no han salido como queríamos. Tenemos alternativas, no es que ahora vayamos a jugar todos los partidos así pero dependerá de cada partido
Objetivo
Voy de la mano de mis compañeros, tenemos una plantilla competitiva y tenemos que ir a por los tres puntos en cada partido.
Cambio de compañero en la zaga
Cada uno tiene sus virtudes, me siento cómodo con cada uno. Mosquera aportaba unas cosas que le han llevado a donde está pero con Copete o Diakhaby también estoy cómodo
