César Tárrega: "Hemos dado con la tecla y nos sentimos cómodos con el balón"

El jugador del Valencia analiza la actualidad del equipo antes del próximo partido ante el Rayo Vallecano

César Tárrega en sala de prensa.

César Tárrega en sala de prensa. / Montesinos

Mari Carmen Gallart

Tras la victoria ante el Levante UD en Mestalla, el Valencia CF afronta ahora unas semanas intensas en el calendario, entre partidos de LaLiga y la eliminatoria de Copa del Rey, hasta el descanso de la competición por Navidad. César Tárrega ha analizado en sala de prensa cómo está el equipo y cómo afronta los próximos encuentros. Uno de los capitanes del equipo, titular indiscutible para Carlos Corberán, la dinámica ha cambiado y ahora mismo asegura que la asignatura pendiente son los partidos fuera de casa.

