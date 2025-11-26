César Tárrega: "Hemos dado con la tecla y nos sentimos cómodos con el balón"

Relación personal con Corberán, confianza que te da al ser titular siempre

Mi relación es muy buena, me da confianza y estoy contento. Le doy las gracias a él y a su cuerpo técnico, he crecido mucho con él como entrenador

Criticas Mestalla

Lógicamente se escucha y lo sentimos pero nosotros tenemos que estar acostmbrados, no es bonito pero tenemos que trabajar para cque la afición esté orgullosa del equipo