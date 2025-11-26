Lisandro Isei: Captador internacional que encaja en la filosofía Meriton

Lisandro Isei (24/06/1986, Curazao) es la figura que emerge como principal sustituto del ya exdirector deportivo del Valencia CF, Miguel Ángel Corona. Sin embargo, el neerlandés de 39 años aterrizará en breve en València con el cargo de director de Captación y Scouting (ojeadores) en una nueva estructura. En ella, Isei participará en la toma de decisiones a la hora de concretar fichajes, aunque el entrenador, Carlos Corberán, al estilo mánager del fútbol inglés, y Ron Gourlay, CEO de Fútbol, mantendrán un mayor peso en la elección final del mismo modo que sucedió en el pasado mercado de verano.

Cuando la semana pasada Gourlay estuvo reunido en Singapur con el presidente del club, Kait Lim, apenas encontró dificultades para convencer al hijo del máximo accionista sobre la conveniencia de transformar el organigrama deportivo con una red de tres scoutings de su plena confianza y liderada, precisamente, por el técnico nacido en las Antillas autónomas de los Países Bajos. En los años posteriores a la pandemia, el club ha ido disminuyendo drásticamente la inversión en fichajes a la par que ha vendido, cada verano, jugadores en el intento de cuadrar los presupuestos. A pesar de las renovaciones de Javi Guerra, César Tárrega y Diego López, el ritmo de producción y promoción de jóvenes al primer equipo ha decrecido en el último año.

En este objetivo, sin ingresos sustanciosos por competiciones tras seis años lejos de Europa, los futbolistas forjados en la Academia VCF han sido fundamentales tanto en lo deportivo como en lo económico. Gracias en buena medida a los canteranos, el club se ha mantenido en Primera y ha compensado con ellos los ingresos que no alcanzaban mediante otras partidas. Los ejemplos abundan: Ferran Torres, Carlos Soler, Yunus Musah -captado por Pablo Longoria-, Giorgi Mamardashvili -captado por Marco Otero y José Jiménez-, Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski, Koba, Fran Pérez...

Gourlay, por un modelo de detección de talento más internacional y rentable

En cambio, pese a que hubo ventas de jugadores fichados antes de la covid-19, como Rodrigo Moreno o Gonçalo Guedes, el rédito que el Valencia CF obtuvo a través de traspasos del talento detectado por Corona y Carmelo del Pozo, su ayudante, resultó deficiente. Tan solo los 2,1 millones de euros de Marcos André, Germán Valera y la cesión al Colonia de Cenk Özkacar. Tras un análisis de situación, Gourlay fue consciente de este déficit y trata de corregirlo con un nuevo modelo de detección del talento joven más allá de las fronteras nacionales, donde los responsables de la Academia sí han demostrado su valía. Ahí está el caso de Diego López, llegado gratis del FC Barcelona. Incluso, acertaron lejos de España con la apuesta por el portero del Dinamo Tiflis, Mamardashvili.

Lisandro Isei encaja como anillo al dedo en los planes que Meriton nunca ha escondido con el Valencia, los de comprar y vender jugadores pasado un tiempo de maduración. Por ello, Gourlay se ha decantado por una reestructuración que busca ampliar los tentáculos de la captación de talento al mercado internacional. En este sentido, Andrés Zamora, nuevo scouting para Sudamérica, está especializado en ligas como la argentina, la brasileña y la colombiana, mientras que Hans Gillhaus, scountig para Europa, se centrará en las competiciones europeas, con atención especial en localizaciones donde la calidad a una edad temprana puede tener precios al alcance de la entidad de Mestalla. Suiza, Bélgica, Países Bajos, República Checa, etc.

El CEO de Fútbol confía totalmente en Lisandro Isei para que lidere este radar internacional del club. Apoyado en especialistas en los continentes con más tradición, Europa y Sudamérica, el de Curazao cuenta con un extenso conocimiento del mercado global de futbolistas. Ha trabajado el centro y norteamericano. Incluso, con él, Gourlay se asegura el control del continente africano. En el pasado, ha viajado a países como Ghana y Nigeria.

Extender las fronteras en la búsqueda de jugadores, según se considera desde dentro del club, es "todavía más importante si las posibilidades económicas no son las mejores a través de análisis, ingenio y anticipación". En una entrevista de abril de 2024, en 'The New York Times', Isei hablaba de las ventajas de apostar por jóvenes prometedores. Entonces, a las órdenes del entrenador Dean Smith en el Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS), decía "si fichas a jugadores más jóvenes, alcanzas menos el límite salarial. Además, esto te permite poder ficharlos en propiedad, mantenerlos una o dos temporadas, desarrollarlos y luego venderlos, con suerte, por una muy buena cantidad".

Big Data más trabajo de campo en vivo

Según el de Curazao, el secreto del éxito se trata de "invertir y ser estratégicos". Con dinero, en Charlotte, llevó al club al israelí de 22 Liel Abada por 8 millones de euros. No obstante, el scounting no solo se refiere a invertir en los propios jugadores, sino también en Big Data. En la analítica de datos para precisar el 'tiro' en el momento de contratar nuevas piezas, pero también para potenciar las que ya se tienen en la plantilla. Su paso por Estados Unidos, donde la cultura del análisis exhaustivo de datos se extendió del béisbol a otros deportes como el 'soccer', le hizo creer todavía con más fuerza en la necesidad de "implementar la analítica en el proceso de ojear futbolistas".

En otra entrevista, un año antes, en julio de 2023, se presentaba en 'Transfermarkt' como un scouting capaz de compaginar en la observación de futbolistas tanto los medios analíticos y digitales como el trabajo de campo con bolígrafo y libreta. "El scouting en vivo es importante, también conversar con los jugadores. También ver cómo responde un jugador a las instrucciones de sus compañeros y entrenadores. En algunas posiciones es fácil utilizar el vídeo, pero en otras necesitas ver al jugador en vivo. Por ejemplo, con un central. La cámara te permitirá ver cómo saca la pelota o hace una entrada, pero quizá haya cometido errores de posición o esté leyendo mal tácticamente el partido, y no lo verás. Es mucho mejor ver el partido en directo", comentaba.

Estudioso y formado, conexión con Corberán a la vista

Asimismo, Lisandro confesaba que en torno a los 21 años cambió su deseo de ser futbolista para centrarse "en el entrenamiento, la exploración y el alto rendimiento". "Empecé en la cantera del Twente, quise ser futbolista hasta los 21 años, me ofrecieron un contrato, pero decidí dedicarme a mis estudios. Cuando los acabé entré a trabajar en el Dordrecht, cerca de Róterdam, donde comencé a entrenar al sub-14, a colaborar con otros departamentos, como el de ojeadores, y ayudé a establecer el centro de alto rendimiento para la academia y el segundo equipo. Tengo casi todas las certificaciones disponibles de 'scouting', la mayoría llegaron después de trabajar como ojeador", argumenta.

Su trabajo conjunto con el técnico Smith en el Charlotte FC, un creyente convencido del Big Data en el tras su paso por el Brentford, modernizaron la estructura hasta lograr que la franquicia de Carolina del Norte fuese considerado como uno de los conjuntos de la MLS que mayor rendimiento obtuvo al priorizar el análisis y métrica de datos. Este carácter de estudioso y formado, así como su capacidad de comunicación -Isei habla siete idiomas, entre ellos, castellano-, decantaron la apuesta de Gourlay en él, y hacen pensar al ejecutivo escocés que habrá una conexión rápida y fluida con el entrenador, Carlos Corberán, a partir de la obsesión de los dos por el fútbol.

Capacidad negociadora facilitada por su dominio de siete idiomas

Precisamente, el hecho de dominar los idiomas más hablados, que son vehículo comunicativo a nivel global, ha potenciado la capacidad negociadora de Lisandro, quien en su etapa durante 2025 en Al-Ahli se encargó de entablar conversaciones con ejecutivos de primer orden en clubles de peso. Sin ir más lejos, trató con Gourlay sobre el polivalente mediocentro brasileño Alexander, al que el Valencia no llegaba en lo económico. El neerlandés, incluso, ha aprovechado su competencia comunicativa para convencer a jugadores para que se unan al proyecto en el que trabaja. Gourlay se fija en los ejemplos de estrellas como Galeno o Millot, con los que conversó antes de dar el trascendental paso de emigrar a la liga de Arabia Saudí.