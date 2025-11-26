Nueva 'rajada' de Negredo sobre Nuno

Álvaro Negredo fue uno de los delanteros más reconocibles de La Liga y el panorama europeo durante la última década. Tras una extensa carrera a través de equipos como Almería, Sevilla, Manchester City, Valencia CF o Cádiz, entre otros, el pasado marzo 'colgó las botas'. Además, anotó diez goles con la camiseta de la selección española en sus 21 internacionalidades.

Ahora, Negredo ha hecho un repaso a su carrera en el podcast Offsiders, donde también ha comentado su paso por Mestalla. El madrileño llegó a la capital del Turia 'sobre la bocina', puesto que su anuncio oficial se publicó con el cierre del mercado de la temporada 2014/15. Aterrizó en València tras lograr en Manchester unas cifras al alcance de pocos delanteros, pues alcanzó los 23 goles en 49 partidos. Por ello, Negredo se consolidó como el 'broche' final a un mercado en el que también llegaron Rodrigo Moreno, André Gomes y Joao Cancelo de la mano del nuevo máximo accionista del club. No obstante, como jugador del Valencia, tan solo anotó 18 goles en 74 encuentros.

'Apartado' por una entrevista

En su charla en el podcast mencionado, Negredo ha explicado cómo fue su mala relación el entrenador del club valencianista, Nuno Espírito Santo, y cómo el luso dejó de contar con el ariete. "Yo llego a una entrevista y me preguntan sobre los delanteros del Valencia, que no estaban haciendo muchos goles. Mi comentario fue que podíamos llevar pocos goles porque estábamos jugando muy retrasados y nos costaba más llegar a la portería. No sé por qué, a raíz de eso me puso la cruz".

Negredo, siguiendo con la historia, ha contado que tras la entrevista que realizó, el técnico portugués 'apartó' al futbolista, quien dejó de entrar en las convocatorias, incluída la del partido frente al Betis de esa misma semana: "Íbamos 19 convocados y yo sabía que no jugaba, pero yo pensaba que estaba en el banquillo. Yo me pongo a cambiarme, me estoy vendando y todo, y viene el segundo entrenador y me dice que no me cambiara, que descansaba. Me hizo tal cruz que yo no volví a jugar hasta que no salió del club", ha indicado.

Negredo en su etapa con el Valencia CF / JM LÓPEZ

Tensión entre jugador y entrenador

De hecho, la tensa relación entre ambos fue más allá, pues el propio Nuno aseguró en una rueda de prensa que "quién no quiera estar que no esté", lo que motivó a Negredo a 'pedir explicaciones' al entrenador: "Yo le cojo un día y le digo que quería hablar con él delante de todos los compañeros". Según el delantero, Nuno exigió que la conversación fuese en privado, algo que no gustó a Negredo: "Tú has hablado en público, ahora quiero que digas tú delante de todos que yo aquí no quiero estar. Si voy en privado no me vas a abrir", ha contado. Además, ha aseverado que a partir de ahí no volvió a hablar con él.