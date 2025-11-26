Premio a la trayectoria de Gayà: "Nunca me he creído más que nadie"

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha sido premiado por su trayectoria en la Gala 60 aniversario de COPE Valencia que se ha celebrado este miércoles en el Auditorio Mar Rojo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. El de Pedreguer ha recibido el galardón de la cadena radiofónica por su sacrificio, esfuerzo y superación. El reconocimiento también destaca su papel como hombre de club, un ejemplo dentro y fuera del campo, que ha recorrido el camino desde las categorías inferiores hasta el primer equipo.

El lateral izquierdo ha recibido el galardón de manos del Jefe de Deportes de la Cadena Cope Valencia Hugo Ballester y ha tenido unas emotivas palabras recordando sus viajes de la infancia en coche de su pueblo a la ciudad deportiva de Paterna con la sintonía de Cope. "En primer lugar me gustaría daros las gracias por haber pensado en mí para este premio, la verdad que es un verdadero orgullo poder estar aquí y también felicitaros por esos 60 años. Tengo que decir que en esos trayectos que hacía en coche con mi padre escuchaba muchas veces esta radio para escuchar al Valencia, por tanto para mí es un orgullo poder estar hoy aquí".

Un referente para los niños

El capitán del Valencia también ha tenido palabras como referente para todos aquellos niños que sueñan con triunfar en Mestalla como él. "Es un orgullo representar a todos esos niños y esa gente que desde bien pequeñitos tienen un sueño, como he tenido yo el sueño de algún día jugar en el Valencia, sabía que era muy muy complicado y mira al final lo que hemos logrado. Yo siempre intento transmitirles los valores que me han inculcado mis padres: ese esfuerzo, no creerme más que nadie, soy una persona muy normal que nunca me he creído más que nadie y eso es lo que intento transmitir a toda el mundo y a los niños en especial".