"Sacar información falsa no ayuda al equipo"

Una de las grandes patatas calientes de este inicio de temporada en el Valencia CF ha sido la relación entre el vestuario y el entrenador, especialmente en el momento de peores resultados y sensaciones con un equipo que no daba buenos síntomas ni en términos tácticos, técnicos ni de carácter competitivo.

El runrún llegó en forma de cuestionamiento de la plantilla, de su honestidad y de su relación con el entrenador. Este miércoles César Tárrega se mostró contundente contra aquellas informaciones: "La verdad que desde las primeras informaciones nos quedamos asombrados, estamos con él a muerte no hay problemas en el vestuario, estamos todos unidos y queremos seguir trabajando como grupo. Sacar informaciones falsas no ayuda ni al equipo ni al club. Nosotros estamos en una burbuja, pero ciertas informaciones no ayudan", señaló el central de Alaquàs.

Agradecido a Corberán

El canterano valencianista, además, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Carlos Corberán: "Mi relación con el míster es buena y me siento muy contento. Le doy gracias a él y su cuerpo técnico porque desde su llegada he crecido mucho como futbolista", ponía Tárrega de relieve.

Carlos Corberán: “La conexión con la afición es la que nos ayuda a competir” / SD

Los pitos de Mestalla

El capitán, por otra parte, valoró con tristeza los pitos que el equipo recibió por parte de Mestalla, pero señaló que tienen que vivir con ello "y estar acostumbrados", además de explicar que no es bonito "para que los pitos se conviertan en aplausos".