El Secretario Técnico, fuera del Valencia CF como Corona

El Valencia CF ha anunciado la salida del club del Secretario Técnico y mano derecha de Miguel Ángel Corona: Carmelo del Pozo. El club lo ha hecho público este miércoles a través de este comunicado oficial: "El Valencia CF anuncia la finalización de su relación contractual con Carmelo del Pozo como secretario técnico. El Club quiere agradecerle su compromiso y le desea éxito en el futuro".

La salida de Carmelo del Pozo del Valencia llega solo un día después de que el club anunciara la nueva estructura deportiva construida por Ron Gourlay con la luz verde de Peter Lim. El Valencia CF anuncia ayer la puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el objetivo de "impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas".

Con efecto inmediato, el Valencia incorporó bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales con experiencia internacional para reforzar la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF:

-Director de Captación y Scouting: Lisandro Isei. Anteriormente fue Director de Scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Hasta su llegada al club había trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

-Jefe de Scouting para Europa: Hans Gillhaus. Ha trabajado previamente como scout en el PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Copa de Europa en su etapa como futbolista, y en el Chelsea FC y Arsenal FC, además de scout internacional para la Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

-Jefe de Scouting para Sudamérica: Andrés Zamora Patacchiola. Previamente fue Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, First Team Scout del Olympique de Marsella para Sudamérica.

El mismo camino que Corona

La salida de Carmelo del Pozo, que recaló en el Valencia en junio de 2023, se ha producido solo trece días después de la marcha de la dirección deportiva de Miguel Ángel Corona. El pasado 13 de noviembre, el club anunció la salida del director deportivo de la entidad blanquinegra tras cinco años en el cargo. Un día después, el Panathinaikos griego hizo oficial su incorporación como nuevo director técnico y jefe del departamento de fútbol.