Tárrega explica la diferencia entre jugar con Mosquera o Diakhaby y Copete

César Tárrega ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que ha abordado diferentes temas relacionados con el presente defensivo del Valencia. Una de las preguntas centrales giró en torno a su adaptación a los nuevos compañeros en la zaga. Acostumbrado la pasada campaña a compartir el eje defensivo con Mosquera, la salida del zaguero valencianista rumbo al Arsenal ha supuesto un cambio importante en su rol y en la manera de interpretar determinados aspectos del juego.

Nuevas sinergias en la defensa

El central no dudó en recordar la conexión especial que mantenía con su anterior compañero. "Cada central tiene sus virtudes. Mosquera aportaba cosas que le han llevado a estar donde está", señaló, reivindicando la importancia del internacional español en su crecimiento deportivo.

Sin embargo, Tárrega recalcó que este curso ha encontrado también comodidad y estabilidad en los nuevos acompañantes: "Me siento cómodo con Copete y Diakha. El objetivo es seguir creciendo en los entrenamientos", apuntó.

El valencianista insistió en que conocer a fondo las virtudes de sus compañeros es clave para mantener la solidez del bloque. La compenetración, los automatismos y la comunicación están siendo aspectos fundamentales en esta nueva etapa, en la que Tárrega se siente cada vez más líder del sistema defensivo.

César Tárrega entrando en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna / M.A. Montesinos

Copete, rendimiento en crecimiento

El defensa quiso destacar de forma especial la figura de Copete, cuya evolución ha sido constante pese al escrutinio mediático. "Copete ha demostrado desde el primer día que es un gran jugador. Al principio de la temporada se le metió una presión innecesaria. Es un competir nato y él quiere lo mejor para el equipo", afirmó Tárrega, reivindicando su carácter y su impacto en el día a día del vestuario.