Tárrega rompe una lanza por Copete: "Se le metió una presión innecesaria"

El central y segundo capitán del Valencia CF César Tárrega ha roto una lanza por su compañero en el centro de la defensa Copete. El de Aldaia asegura que su compañero es un "gran jugador" y "un gran compañero" y está convencido de que "se le metió una presión innecesera" y que "él quiere lo mejor para el equipo" porque es "un competidor nato".

"Copete desde el primer día que ha llegado ha demostrado que es un gran jugador, a nivel personal es un gran compañero y nos llevamos muy bien. Al principio se le metió una presión innecesera, Copete se deja el alma y quiere lo mejor para el equipo. Es un competidor nato", aseguraba este miércoles en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna.

Su mejor partido

El partido de Copete contra el Levante fue su mejor actuación como valencianista. Empezó algo impulsivo en sus primeras acciones, pero con el paso de los minutos se fue aserenando y contando por exitosas todas sus intervenciones defensivas en el juego. Ganó un tackle (entrada a ras de suelo), firmó tres recuperaciones, tres despejes, una intercepción, bloqueó un disparo a portería, ganó cuatro de los seis duelos que disputó a ras de suelo y no fue regateado ni una sola vez. Con el balón en los pies firmó un 89 por ciento de acierto en el pase (56/63).