El Valencia CF se convierte en el primer club en obtener el 'Sello de Reporting en Sostenibilidad'

El Valencia CF se ha convertido en el primer club en obtener el Sello de Reporting en Sostenibilidad que otorga el Consejo General de Economistas en España (CGE) y LaLiga, un reconocimiento que valora un compromiso informado y verificable con la transparencia en materia de sostenibilidad económica. Dicho sello se concede en base a dos criterios estructurales, por un lado haber publicado el informe de sostenibilidad de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa vigente y, por otro, que dicho informe refleje de forma clara los asuntos de gobernanza, sociales y medioambientales (ESG) definidos por LALIGA y el CGE como esenciales, de acuerdo con los estándares establecidos en la 'Guía de Clubes Sostenibles' desarrollada por LALIGA.

La guía incluye un sistema de evaluación que identifica 99 criterios estructurados en 17 ejes de impacto, que agrupan los principales asuntos de gobernanza, sociales y medioambientales con aplicación directa a la actividad futbolística. Por su parte, Christian Schneider, director de Operacione e Infraestructuras del Valencia CF, fue el encargado de recoger el reconocimiento este martes en el palco VIP de Mestalla en el marco de la jornada 'Sostenibilidad y reporte empresarial: retos y oportunidades' organizada por el LALIGA, el Consejo General de Economistas de España y el Colegio de Economistas de Valencia.

Las palabras de Christian Schneider

"Es un honor para el Valencia recibir este sello de 'Reporting en Sostenibilidad' porque se reconoce nuestro compromiso real con una gestión responsable. Este logro refleja el trabajo coordinado de todo el club por integrar criterios sociales y de buen gobierno en cada decisión. Ser el primer club de LALIGA en obtenerlo nos impulsa a seguir liderando con coherencia y transparencia. Este sello es un punto de partida hacia una sostenibilidad más ambiciosa", aseguró Schneider.

El directivo del Valencia CF participó en la mesa redonda 'Retos y oportunidades en la información de sostenibilidad (ESG) y reporte no financiero' junto a David Baixauli, director de Sostenibilidad de LALIGA; Salvador Marín, presidente de Economistas Contables (EC-CGE) y miembro del Sustainability Reporting Board (SRB) de EFRAG; Francisco Gracia, interventor-contador del CGE; Juan José Enríquez, decano-presidente del Colegio de Economistas de Valencia; y Esther Ortiz, vicepresidenta de EC-CGE y miembro de Project Task Force de EFRAG.

"La sostenibilidad ya no es una opción, es algo que todos debemos de seguir y animo a todos a dar ese pasito adelante", dijo Schneider.