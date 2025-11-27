Corberán, con un ojo mirando a Eslovaquia

El técnico del Valencia CF Carlos Corberán y su staff seguirán con lupa lo que pase en el Slovan Bratislava-Rayo Vallecano de esta tarde (18:45) a cuatro días del partido de Vallecas. El entrenador y su equipo de trabajo tomarán nota de todo lo que pase hoy en el partido del Conference League del rival del lunes.

El Rayo Vallecano viaja a Eslovaquia ilusionado y convencido de poder sumar su tercera victoria en la fase de grupos de la Liga Conferencia ante el Slovan de Bratislava, que cuenta hasta el momento por derrotas todos sus partidos y está obligado a ganar para no decir prácticamente adiós a la competición.

El equipo madrileño, que en la Liga española parece haber echado el cerrojo encajando en sólo un partido de los últimos seis, llega a esta cita con siete puntos y en la zona noble de la clasificación tras ganar al Shkendija, de Macedonia del Norte (2-0), y al Lech Poznan polaco (3-2), y empatar en Gotemburgo con el Häcken sueco (2-2).

Este viaje a Bratislava supone la segunda salida del Rayo en la fase de grupos y en el vestuario, aunque no se fían de ningún rival, están convencidos de poder ganar y dar un paso de gigante hacía la siguiente ronda y, sobre todo, seguir en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final.

Para este partido Íñigo Pérez cuenta con las bajas por lesión del central ghanés Abdul Mumin y de los centrocampistas Pedro Díaz y Diego Méndez. A ellos se unen el defensa senegalés Nobel Mendy y el mediapunta angoleño Randy Nteka, que no están inscritos.

Tampoco está disponible, como baja de última hora, el mediapunta argentino Oscar Trejo, que sufrió un percance muscular en el último entrenamiento en Madrid y que le ha impedido viajar.

El técnico español, que en anteriores partidos continentales ha rotado su once respecto al de Liga, podría volver a dar minutos de inicio a jugadores como el lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino o el lateral albanés Iván Balliu.

La principal incógnita

La principal incógnita reside en la punta de ataque, ya que Íñigo Pérez no está manteniendo a ninguno de sus delanteros como titular indiscutible y tanto Sergio Camello como el brasileño Alemao, e incluso Jorge de Frutos como falso nueve, se están alternando en la parcela ofensiva.

El Slovan Bratislava ocupa el segundo puesto en la clasificación de la liga eslovaca a sólo un punto del líder, el Zilina, tras la disputa de catorce jornadas. Peor le va en la Liga Conferencia, competición en la que va antepenúltimo tras sumar tres derrotas en los tres partidos jugados. Por ello este partido es vital ya que todo lo que no sea ganar le dejará cerca de la eliminación.

En el conjunto centroeuropeo destaca el delantero Robert Mak, internacional en 82 ocasiones con Eslovaquia y que este curso lleva anotados seis tantos, los mismos que el centrocampista Nino Marcelli y el ucraniano Mykola Kukharevych, que está lesionado.

El entrenador eslovaco Vladimir Weiss no puede contar con siete jugadores para este partido. Tigran Barseghyan, Mykola Kucharevych, Marko Tolich, Yuri Medvedev, Kelvin Ofori y Sharani Zuberu están lesionados y Sandro Cruz no podrá jugar por sanción.

La nota positiva es el regreso del capitán Vladimír Weiss júnio tras cumplir sanción. El Rayo Vallecano no estará solo en el Tehelné Pole, de 22.500 asientos, ya que más de 1.500 aficionados se trasladan desde Madrid a la capital eslovaca para animar al equipo, lo que refleja la ilusión que existe con esta competición.

Alineaciones probables:

Slovan Bratislava: Takac; Mustafic, Bajric, Wimmer, Blackman; Ignatenko, Savvidis, Ibrahim, Gajdos; Mak, Sporar.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, 'Pacha' Espino; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Álvaro García, De Frutos, Isi; Alemão.

Árbitro: Lawrence Visser (BEL).

Estadio: Tehelné Pole.