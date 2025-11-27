Curro Torres saca la cara por Gayà

Curro Torres fue el lateral derecho del mejor Valencia de la historia. Trabajador incansable, lateral indesbordable y con un gen competidor como pocos, el español nacido en Alemania se adueñó del carril en una etapa en la que el club estaba gestionado desde la máxima exigencia y en la que los objetivos pasaban por luchar por todos los títulos en los que el equipo participaba.

Ahora es entrenador y vive su mejor momento en el FCI Levadia Tallinn de Estonia, con el que viene de ganar el triplete: Liga, Copa y Supercopa, y no esconde que el gran objetivo de su carrera deportiva es algún día tener la oportunidad de sentarse en el banquillo de Mestalla a entrenar al Valencia, su gran sueño como preparador.

Curro Torres / SD

El objetivo de entrenar al Valencia

Este miércoles estuvo en el programa La Banda de À Punt para repasar toda la actualidad del Valencia CF, dejando una serie de titulares. Torres señaló que cuando entrenó al filial le quedó la espinita de no haber tenido la oportunidad de coger al primer equipo en alguno de los cambios de entrenador y que salió para hacer su camino al primer equipo "de otra forma".

Curro también explicó que al Valencia lo entrenaría en cualquier situación: "Es mi vida, es mi club. Mi obligación como valencianista sería la de ayudar en todo lo que fuera" y que cree que para que algún día se pueda dar esa oportunidad, por la que se hizo entrenador, hay que hacer méritos.

"Gayà es el capitán perfecto, no hay uno mejor"

Otro de los temas calientes en las últimas semanas ha sido José Luis Gayà y su rol como capitán. Ante esta situación, Curro Torres sacó la cara por el de Pedreguer y fue muy contundente: "Gayà es el capitán pefecto, no hay uno mejor", explicó, al tiempo que defendió que Gayà "siempre está implicado y lleva el Valencia dentro".