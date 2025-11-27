El exvalencianista Fernando Gago, otra vez despedido

No se ha comido los turrones en México Fernando Gago. Por lo menos no como entrenador del Necaxa, club que le ha fulminado tras sus malos resultados. "El Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", publicó el club tras no lograr el argentino su objetivo.

Gago aterrizó al inicio del Apertura tras pasar seis meses a los mandos de Boca Juniors, pero también fue cesado después de no lograr un buen funcionamiento del equipo: terminó en decimotercera posición, con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas, que no le alcanzaron para ubicarse entre el séptimo y décimo puesto que permitía jugar una repesca para buscar un lugar en la fase final.

Gago, en su etapa como entrenador / SD

La historia de Fernando Gago con el Valencia CF

Fernando Gago es un histórico del fútbol argentino. Fue una de las grandes promesas que salieron del país teniendo 20 años para enrolarse en todo un Real Madrid, que abonó más de 20 millones de euros a Boca Juniors por su joven perla. Tras unos años de poca historia en el Santiago Bernabéu, fue cedido a la Roma una temporada y a su vuelta, firmó su traspaso al Valencia CF por 3,5 millones.

Era diciembre de 2012 cuando Ernesto Valverde fichó por el Valencia con la misión de levantar el vuelo de un pésimo primer tercio de temporada. Y así fue. El técnico sacó su carácter y gran capacidad y revitalizó a un vestuario dañado. En enero, con Fernando Gago deseando desertar e irse a Argentina, el 'Txingurri' lo fulminó de la convocatoria y facilitó su salida. El resucitado Banega tenía el mando del centro del campo y el entrenador reconvirtió a Víctor Ruiz en mediocentro defensivo para cubrir las bajas de Albelda o Parejo. El equipo funcionaba mejor sin Gago y el argentino no volvió a tener el honor de vestir la elástica del Valencia CF.

Fernando Gago, en una imagen de archivo con el Valencia CF / Francisco Calabuig

Uno de los peores centrocampistas del VCF

Entre lesiones y pésimo rendimiento, su paso por Mestalla le puso en la lista de los peores centrocampistas de la historia del Valencia CF. En enero fue cedido a Vélez y en verano, traspasado a Boca por 1,7 kilos.