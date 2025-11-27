Mateo Pellegrino, el delantero valenciano que triunfa en Italia

Mauricio Pellegrino no solamente dejó en Valencia el legado de formar parte de un equipo con el gen ganador, sino que se mimetizó con el valencianismo y vivió cinco temporadas como en casa, cargadas de éxito y con una identificación total con el pueblo de Mestalla. También fue padre antes de ganar la primera Liga y aunque no se puede decir que de tal palo tal astilla, el hijo que se crió al abrigo de los títulos es hoy el delantero de moda en Italia... y puede abrir una disputa entre España y Argentina para seleccionarle.

Mateo Pellegrino, de 24 años, es el máximo goleador de todo el fútbol italiano entre Serie A y Coppa de Italia. El espigado ariete de 1'92 -en esto sí que ha salido al padre- lleva siete goles en su casillero, cuatro en competición doméstica y tres en la copera, erigiéndose como uno de los máximos referentes de área del Calcio con la camiseta del Parma.

Mateo Pellegrino tras marcar al Hellas Verona / IG

Delantero puro de área

El atacante anotó un doblete frente al Hellas Verona el pasado fin de semana, marcando uno de cabeza y otro por encima del portero para darle la victoria a los suyos. Su perfil es claramente el de rematador de área, de hecho la mayoría de goles los anota desde dentro, siendo un atacante muy complicado de marcar por su envergadura y por su instinto para moverse en esos metros finales.

El jugador nació en Valencia en 2001 y, de hecho, pasó sus primeros años formándose en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero a los siete años regresó al país de nacimiento de su padre, Argentina, para enrolarse en las inferiores de Vélez Sarsfield, equipo con el que debutó en la élite antes de marcharse a Estudiantes de la Plata y de 'romperla' en Platense, lo que le dio el pasaporte de vuelta a Europa.

España, en busca de un '9'

Ahora, ante el declive de Álvaro Morata, España busca un delantero corpulento, especializado en el remate y que pueda ofrecer una variante en partidios atascacos en los que el rival conceda pocos espacios y haya que buscar también hacer daño a través del centro al área. En ese contexto, Pellegrino encaja, está entre las opciones y es seleccionable.

A partir de ahí, es una situación que suele darse y que obliga a las selecciones implicadas a evaluar cuánto les interesa que no se escape el jugador y el potencial que le adivinan para hacer o no la apuesta de convocarle de forma temprana para que no se escape. Argentina, por su parte, también le tiene en el radar.