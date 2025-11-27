El Nou Mestalla inicia una nueva fase con su cubierta

El Nou Mestalla ha entrado en una nueva fase de construcción con la llegada de piezas y elementos clave como los pilares que soportarán la gran cubierta del estadio. El futuro estadio del Valencia CF, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, ha entrado en una nueva fase de construcción con la llegada de piezas y elementos como los pilares que soportarán la gran cubierta del estadio, que se han construido en el taller de Horta Coslada en Arteixo (Galicia).

El gerente de producto de Horta Coslada, Ricardo Rodríguez, apuntó que para su empresa "el Nou Mestalla es una obra singular" y "muy importante". Horta Coslada es la empresa de diseño, fabricación, ingeniería y montaje que elabora piezas como los pilares, la base de los pilares, las torres de escalera o el anillo estructural del nuevo estadio bajo las indicaciones de FCC Construcción.

Es la estructura principal del Nou Mestalla

"Estamos fabricando la estructura principal del Nou Mestalla, que se compone de pilares y de anillos de compresión. Los pilares son 50 piezas de unos 37-38 metros de largo, pesan entre 25 y 40 toneladas. El anillo de compresión son 50 piezas también, cajones de unos 15 a 17 metros de largo y unas 40 toneladas. Estos pilares sustentan el anillo de compresión que será la estructura principal de la cubierta del estadio", explicó Rodríguez.

El proceso involucra en el día a día a 70 personas entre caldereros y soldadores y se extenderá hasta el verano de 2026, según apuntó el Valencia.