Yarek y Mosquera, exhibiciones de élite europea

El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos. Desde luego, una importante crisis para un equipo que pretendía aspirar a todo este verano. Yarek le ganó el duelo de exvalencianistas a Mamardashvili en una nueva exhibición en la élite europea. Tanto el de Polinyà como Mosquera fueron titulares e importantes para sus equipos en una noche de exvalencianistas que tuvieron que salir del club de sus amores.

Los de Arne Slot, que llegaban tras caer ante el Nottigham Forest en Premier League, donde ocupan la duodécima posición, se vieron superados por el cuadro neerlandés, que se adelantó en el marcador en el minuto seis después de que Ivan Perisic transformara un penalti ante Giorgi Mamardashvili, que era titular ante la baja de última hora de Allison. El árbitro español Hernández Hernández concedió la pena máxima tras una mano clamorosa del central Van Dijk, que protestó una falta previa que no existió. Tras el gol, los locales reaccionaron y consiguieron empatar el duelo diez minutos después. En la segunda parte, eso sí, los de Países Bajos fueron una apisonadora en ataque mientras mantuvieron el candado gracias a la actuación tanto de Yarek como del meta Kovar.

Yarek Vs Giorgi

Mientras que Mamardashvili realizó dos paradas, una de ellas para evitar un gol que parecía cantado, el central de Polinyà fue vital para su equipo al mostrar un gran acierto en prácticamente todas sus acciones de juego. Yarek Gasiorowski disputó todo el encuentro y fue un auténtico muro defensivo al ganar los tres duelos disputados y acertar con la única entrada que tuvo que hacer. Sus ocho despejes, tres tiros bloqueados y dos recuperaciones le dejaron como uno de los más destacados del partidazo. Más allá de no ser regateado ni una sola vez en los 90 minutos, el canterano valencianista tuvo un 93% de acierto en el pase. Normal que Polonia sueñe con reclutarle para su Selección.

Giorgi Mamardashvili con el Liverpool FC / Liverpool FC

Victoria del Arsenal de Mosquera

Cristhian Mosquera volvió a ser titular con el Arsenal. Y el equipo lo celebró con una victoria por 3-1 al siempre poderoso Bayern de Múnich. El encuentro del alicantino fue notable al ganar la mayoría de duelos y estar acertado en sus dos entradas, recuperando a su vez cinco balones. Tuvo un 90% de acierto en los pases, siendo valiente a la hora de jugarse varios en terreno rival.