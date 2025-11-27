Rioja: "Corberán ha sido parte en esta renovación anticipada"

Luis Rioja ha mostrado su felicidad por renovar con el Valencia CF hasta 2027. “Estoy muy contento, muy feliz de poder estar un año más con todos vosotros, con esta grandísima afición, gran club y gran vestuario que hemos creado". El jugador ha agradecido el gesto del club a pesar de no haber cumplido el número de partidos que suponían su renovación automática. "Habla muy bien del Club hacia mí porque pone en valor la confianza que depositan en mí e intentaré devolvérsela con trabajo y dejándomelo todo para que los objetivos se cumplan y el proyecto salga hacia delante”.

El extremo también ha querido agradecer la confianza de Corberán, dejando claro que ha sido parte importante en su renovación anticipada.

Estas han sido sus declaraciones al club:

Renovación

“Estoy muy contento, muy feliz de poder estar un año más con todos vosotros, con esta grandísima afición, gran club y gran vestuario que hemos creado. Era algo que quería, que deseaba y espero devolver esta confianza. Cuando un jugador renueva o tiene tanto deseo como era el mío de seguir defendiendo este escudo, le da valor a todo. Para mí hay algo muy importante que es el día a día, el venir feliz a ejercer tu trabajo y poder tener ese buen rollo con los compañeros es algo para tener muy en cuenta de cara al presente y futuro. Es un orgullo poder representar al Valencia CF y a todo el valencianismo”.

Condiciones contractuales

“Me quedaban algunos partidos, se especulaba mucho sobre la cantidad de encuentros que eran, pero el Club habló conmigo para quitar esos partidos y que el año fuese fijo. Habla muy bien del Club hacia mí porque pone en valor la confianza que depositan en mí e intentaré devolvérsela con trabajo y dejándomelo todo para que los objetivos se cumplan y el proyecto salga hacia delante”.

Identidad

“Me siento muy identificado con la idea de juego. Tenemos una propuesta divertida, aunque los resultados no nos estén acompañando, pero estoy seguro que el equipo va a dar ese paso hacia delante y que vamos a hacer disfrutar mucho. Es una de las cosas con las que me identifico. Corberán ha sido parte en esto de la renovación anticipada. Me demuestra su confianza al aceptar que pueda estar un año más a sus órdenes. El quererme tener con él para esta temporada y la próxima es algo que me motiva y me llena de orgullo. Significa que está contento con mi trabajo y voy a intentar rendir al máximo y dar todo el trabajo que tengo dentro y dar la mejor versión”.

Nueva estructura deportiva

“Se busca una estructura para ayudar y encontrar ese feeling que se transmita de equipo a afición. Intentaremos ayudarles para que este proyecto salga adelante, ya que, los mayores interesados también somos nosotros en que esto crezca, poder transmitir esa ilusión y lo que vale es el ‘verde’. Intentaremos que todos los proyectos que tienen adelante, nosotros poder facilitárselo en la medida de lo posible”.

Cariño de la afición

“Siempre me han transmitido ese cariño, respeto hacia mi trabajo y profesión. Es algo muy importante, también para mi familia. Tener esa estabilidad, sentirte querido, salir a un campo y que la gente esté contigo ayuda mucho tanto a tu rendimiento como a trabajar de la manera más feliz posible. Le debo mucho a la afición por su trato. Ayudaré en lo máximo que pueda para que la afición se sienta identificada tanto conmigo como con el equipo”.

Valencia

“Ya no solo lo que rodea al Valencia CF, sino también la ciudad. He tenido la gran suerte de rodearme de grandísimas personas, que me hacen fácil el día a día, fuera de lo que son entrenamientos y mi día a día en la Ciudad Deportiva, también en mi vida personal. Mi mujer la veo feliz al igual que mi hija. Vamos a por mi segunda hija y no hay mejor manera que tenerla aquí en esta gran ciudad porque nos hace sentir como en casa. Es algo muy bonito y especial que pueda sentir ese cariño de tanta gente”.