Salvador Gomar: "En un mes y medio veremos los avances del Nou Mestalla físicamente"

La FFCV realizó un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que se habló de multitud de temas relativos al fútbol valenciano, incluidas las obras del Nou Mestalla y la carrera por ser sede del próximo Mundial 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Salvador Gomar, presidente de la Federación y uno de los grandes defensores de la candidatura mundialista del futuro estadio del Valencia CF, respondió a las preguntas con total optimismo de que el Nou Mestalla albergue partidos de esta cita: "Estamos tranquilos, va a ser uno de los mejores campos del Mundial 2030", señalaba.

Pablo Leiva

El avance de las obras

El presidente también valoró positivamente los avances en las obras en la Avenida de las Cortes Valencianas: "Es lo que hace unos meses decíamos, ese compromiso del Valencia CF de realizar la obra y no se veía nada porque estaban trabajando en otros talleres. Todos sabemos de dónde vienen, que vienen por carretera y es una satisfacción ver que el campo avanza. En un mes o mes y medio veremos esos avances más físicamente", expuso.

Quitó hierro a la ausencia de Valencia en la reunión con la RFEF

Por último, también fue preguntado por la reciente reunión de la RFEF con las sedes del próximo Mundial... en las que no estuvo Valencia, una circunstancia a la que Gomar quitó hierro: "No le damos importancia. Lo comenté antes de la reunión. A Málaga la convocaron por ejemplo y no asistió. Fue una reunión simplemente de cotejar documentación y ver si faltaba por firmar o ver cómo iban los trabajos más allá de una reunión más importante. Hubiera sido una falta de respeto llamar a Valencia o Vigo cuando todavía no son sede", puso de manifiesto.