El Valencia CF renueva a Luis Rioja hasta 2027

El Valencia CF ha renovado a Luis Rioja. El club se ha adelantado y no ha esperado a que el jugador cumpla el mínimo de partidos que suponía su renovación automática. La renovación refuerza al futbolista y demuestra la sintonía que siempre ha existido con Corberán.

El Valencia CF ha hecho efectiva la renovación contractual de Luis Rioja hasta el 30 de junio de 2027. El extremo valencianista tenía estipulada en su contrato una cláusula de renovación automática en caso de disputar un número determinado de partidos. El club, en una muestra de confianza plena y reconocimiento a su rendimiento, profesionalidad y compromiso, ha tomado la decisión de hacerla efectiva de forma anticipada, prolongando así su vinculación por una temporada más.

Desde su llegada al Valencia CF en 2024, el futbolista de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha disputado 49 partidos hasta la fecha, marcando 6 goles y repartiendo 6 asistencias.

Su contribución sobre el césped lo ha consolidado como una pieza clave por su experiencia y capacidad competitiva, siendo capaz de adoptar, además, un rol en el vestuario y en el día a día que lo convierte en una clara referencia para jugadores más jóvenes.

La renovación contractual de Luis Rioja reafirma su compromiso con el proyecto y supone la continuidad de un jugador importante para el equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

Ron Gourlay con Luis Rioja / VCF

Así lo ha anunciado el club a través este vídeo oficial bajo el titular 'Blindaje de manual':