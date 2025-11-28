El "adorado" Fran Pérez amenaza al Valencia CF con un 'golazo'

Esta jornada tendrá lugar el evento más extraño de la carrera de Fran Pérez: jugar contra el Valencia CF. Después de toda una vida formándose en la Ciudad Deportiva de Paterna y alcanzar la élite como murciélago, el lunes se enfrentará por vez primera contra el equipo de su corazón, pero con la camiseta del Rayo Vallecano, con la que ha empezado 'como un tiro'.

Sin ir más lejos, esta semana en UEFA Conference League ha marcado un gol de muchos 'kilates' con la imprevisible asistencia del guardameta con un envío en largo que el valenciano resolvió con una acción individual que mucha calidad. Primero con un recorte hacia dentro y después poniendo el balón ajustado al palo dibujando una parábola perfecta imparable para el guardameta.

El inicio de Fran con el Rayo está siendo de un impacto inmejorable. Después de marcar un solo gol con el Valencia CF desde su debut, frente al Athletic Club, en el Rayo ya lleva seis tantos en tan solo 17 encuentros, marcando un gol cada 139 minutos repartidos entre LaLiga (1, al Barça), la Conference League (2) y la Copa del Rey (3).

Íñigo Pérez, encantado con él: "Todo el mundo lo adora"

El rendimiento está siendo muy bueno y su entrenador, Íñigo Pérez, se mostró muy contento en sala de prensa por tenerle en plantilla: "Bueno, yo estoy muy contento con Fran Pérez, con la incorporación en el equipo. Nos da muchísima versatilidad, tanto en defensa, porque es un chico, lo veis, muy aplicado, nos ayuda muchísimo y luego en ataque tiene esta verticalidad, es capaz de eliminar, chuta con las dos piernas, es generoso y puede habilitar al delantero, a los que lleguen. En cuanto a lo humano, que yo le doy mucho valor por el grupo que tenemos, creo que todo el mundo lo adora. Entonces, bueno, es el típico fichaje que creo que no tiene ni un solo pero y si encima hace lo que ha hecho hoy, pues bueno, es bueno para su confianza que todos sabemos que para los jugadores, para su rendimiento, esto es vital".

Gol de Fran Perez en la UEFA Conference League / JOZEF JAKUBCO

La ilusión de Fran

Tras el encuentro también habló Fran Pérez, contento con un gol "que hubiera preferido no marcar" si hubiese significado que el Rayo gana el partido: "Marcar en Conference es una sensación única. Estoy en un sueño, no quiero que se acabe nunca, quiero jugar toda mi carrera cada cuatro días. Es una sensación muy bonita jugar en Europa, muy diferente a Copa y Liga", señalaba.

Con respecto a medirse a su exequipo, también destacó la importancia de la cita para él en el calendario: "Me hace ilusión. Es un encuentro bonito y un poco extraño porque llevo toda mi vida allí. Será muy emotivo", ponía de manifiesto Fran.