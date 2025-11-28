Baja en el entrenamiento del Valencia

Novedades en el entrenamiento del Valencia CF de cara al partido ante el Rayo Vallecano del próximo lunes en el estadio de Vallecas, a las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 14 del campeonato de Liga. Carlos Corberán no ha podido contar durante la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con Jesús Vázquez. El lateral izquierdo del conjunto valencianista no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros por unas molestias en el tobillo.

En su puesto, el entrenador del Valencia ha contado con Marcos Navarro, lateral zurdo del Valencia Mestalla, para el entrenamiento del equipo, a tres días para el compromiso liguero frente al conjunto madrileño, donde buscarán sumar otros tres puntos importantes en la clasificación.

Otra de las novedades en la sesión ha sido la presencia de Largie Ramazani con el grupo y aumentando las cargas de trabajo. El jugador belga está en la recta final de su recuperación, de hecho no participa con el equipo desde la derrota en Girona, en la que jugó los últimos 18 minutos.

Ramazani y Pepelu pugnan en el entrenamiento del martes / VCF Media

Vallecas en el horizonte

El extremo belga cedido por el Leeds ha ido aumentando de forma progresiva en los entrenamientos del conjunto valencianista esta semana las cargas de trabajo y e incluso podría entrar en la convocatoria de Vallecas si mantiene su evolución. Todavía falta la sesión de trabajo de sábado y domingo para que Corberán valore y decida tanto sobre Ramazani como para ver la evolución de las molestias de Jesús Vázquez.