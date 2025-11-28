Baja en el entrenamiento del Valencia
Carlos Corberán prepara el encuentro del conjunto valencianista el próximo lunes ante el Rayo Vallecano
Novedades en el entrenamiento del Valencia CF de cara al partido ante el Rayo Vallecano del próximo lunes en el estadio de Vallecas, a las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 14 del campeonato de Liga. Carlos Corberán no ha podido contar durante la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con Jesús Vázquez. El lateral izquierdo del conjunto valencianista no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros por unas molestias en el tobillo.
En su puesto, el entrenador del Valencia ha contado con Marcos Navarro, lateral zurdo del Valencia Mestalla, para el entrenamiento del equipo, a tres días para el compromiso liguero frente al conjunto madrileño, donde buscarán sumar otros tres puntos importantes en la clasificación.
Otra de las novedades en la sesión ha sido la presencia de Largie Ramazani con el grupo y aumentando las cargas de trabajo. El jugador belga está en la recta final de su recuperación, de hecho no participa con el equipo desde la derrota en Girona, en la que jugó los últimos 18 minutos.
Vallecas en el horizonte
El extremo belga cedido por el Leeds ha ido aumentando de forma progresiva en los entrenamientos del conjunto valencianista esta semana las cargas de trabajo y e incluso podría entrar en la convocatoria de Vallecas si mantiene su evolución. Todavía falta la sesión de trabajo de sábado y domingo para que Corberán valore y decida tanto sobre Ramazani como para ver la evolución de las molestias de Jesús Vázquez.
- Corberán, con un ojo mirando a Eslovaquia
- El tren de Sergio de Larrea pasa el próximo verano y debería cogerlo
- ¡Bombazo! El Valencia Basket prescinde de Alina Iagupova
- Yarek y Mosquera, exhibiciones de élite europea
- Mateo Pellegrino, el delantero valenciano que triunfa en Italia
- Lisandro Isei: Captador internacional que encaja en la filosofía Meriton
- Salvador Gomar: 'En un mes y medio veremos los avances del Nou Mestalla físicamente
- Así funcionará la cubierta 'sostenible' del Nou Mestalla