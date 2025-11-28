Ya hay fecha y hora para el sorteo de octavos de final de Copa del Rey

El Valencia CF todavía tiene que jugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el FC Cartagena la próxima semana, así como el resto de eliminatorias donde también juegan equipos valencianos como Levante UD, Villarrea, Elche y Torrent, sin embargo la Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado cuándo será el sorteo de los octavos de final de la competición copera. Eliminatoria que presenta como gran novedad que aparecen ya los cuatro clubes que hasta ahora estaban exentos por disputar la Supercopa de España en la primera deberá del mes de enero del 2026: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Junto a estos cuatro equipos estarán los 28 que superen esta segunda eliminatoria que se disputa la próxima semana y desde el 2 al 4 de diciembre.

La cita con los octavos de final será el martes 9 de diciembre a las 13:00 horas. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, tal y como está previsto en el calendario. Aún sigue pendiente por conocerse la fecha de la final del torneo que se disputará de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. LaLiga y la RFEF siguen estudiando opciones en lugar del 25 de abril

Dónde ver el sorteo

En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, Teledeporte y Movistar Plus+. Desde Superdeporte te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo.