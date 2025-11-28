Hugo Duro, a punto de entrar en el top 10 de 'killers' del siglo XXI

Hugo Duro, delantero del Valencia CF, no solo lleva en este inicio de Liga 2025/26 su mejor promedio goleador desde que llegó en la campaña 2021/22 al club, sino que se está impulsando en su objetivo de ser un futbolista que sea recordado por el valencianismo en el futuro. Su espectacular chilena al Levante UD, en el derbi de hace una semana, significó su gol número 41 en competición oficial como valencianista y le coloca a solo dos dianas más de entrar en una lista de ilustres, la del top 10 de goleadores de la entidad de Mestalla a lo largo del siglo XXI.

Precisamente, antes de comenzar la temporada, Hugo declaraba que se marcaba como objetivo "mejorar como jugador, como persona y como compañero". "Tengo que dar mucho de mí para ser alguien importante en el Valencia CF, es lo que quiero, que se me recuerde aquí. Me hace mucha ilusión cuando veo reflejada esa ilusión de verme en los niños. Para mí no tiene precio. Soy un chaval que lleva currando desde siempre y tengo la oportunidad de jugar aquí. Quiero seguir así y quiero ser más grande en el Valencia", añadía en una entrevista a los medios del club.

En la presente campaña, el ‘9’ blanquinegro suma cuatro tantos anotados ante Getafe, Athletic, Espanyol y Levante en un total de 647 minutos sobre el terreno de juego, lo que deja su promedio anotador en un tanto cada 161 minutos. El mejor desde que aterrizó en València. Además, los goles del madrileño han servido en todas las ocasiones para darle puntos al equipo. Diez de los 13 puntos totales se han conquistado en los encuentros en los que Duro perforó la red.

Jose Garrido / Andrea López

A un doblete de entrar en un top 10 histórico liderado por Villa

Estas cuatro dianas también le han permitido rebasar los 40 goles como jugador del Valencia desde su fichaje en el verano de 2021. Desde entonces ha hecho 41 goles en 155 partidos oficiales. La mayoría de estos tantos, los ha logrado en la competición madre, la Liga, en la que ha hecho 36 dianas. Además, el ex del Getafe se ha destacado como un delantero de equipo que ha servido como asistencias a sus compañeros 14 dianas, 11 en el torneo de la regularidad.

Ahora mismo, el atacante de 26 se ha colocado a solo dos goles de entrar en el top 10 de 'killers' valencianistas desde la temporada 2000/01 hasta el día de hoy. A lo largo del siglo XXI el hombre que más goles ha cosechado para los de Mestalla ha sido el asturiano David Villa, quien hizo 129 tantos en 255 encuentros oficiales. Tras el Guaje, sigue Roberto Soldado (82 goles / 141 partidos). Uno y otro han sido los artilleros con más pólvora de las últimas dos décadas y media. Después de ellos, centrocampistas y mediapuntas decisivos tanto en los equipos exitosos de Cúper, Benítez, Quique y Marcelino. Es decir, en los mejores Valencias del siglo XXI.

Esta es la lista de máximos goleadores del siglo XXI en el Valencia:

Villa 129 goles 255 partidos Soldado 82 goles 141 partidos Parejo 64 goles 383 partidos Rodrigo M. 59 goles 220 partidos Baraja 58 goles 362 partidos Vicente 52 goles 340 partidos Jonas 51 goles 157 partidos Mista 50 goles 191 partidos Mata 46 goles 174 partidos Alcácer 43 goles 124 partids Santi Mina 42 goles 150 partidos Hugo Duro 41 goles 15 partidos

Autor clave en la última victoria lejos de casa

Hugo Duro se encuentra a un tanto de Santi Mina, y solo dos de Paco Alcácer. El getafense podría cazar al de Torrent en breve. Incluso, este mismo lunes en Vallecas en la jornada 14 de la Liga. No sería la primera vez que Duro logra un doblete como valencianista en la Liga. Lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones, la última, precisamente, en el postrero triunfo del Valencia lejos de casa: el 3 de mayo frente a Las Palmas en el Gran Canaria (2-3). Allí abrió la lata por partida doble con el 0-1 y el 1-2 en los minutos 22 y 58, respectivamente.

Los dobletes anteriores de Hugo Duro han sido frente al Betis (4-2) en el primer partido posdana de noviembre de 2024, y otros dos al mismo rival, el Atlético de Madrid (3-0 y 3-3), ambos en Mestalla en 2023 y 2021.

Este curso 25/26, el getafense acumula cuatro tantos habiendo sido alineado como titular en solo seis de los 13 partidos ligueros. Con su gol de chilena del viernes en el derbi ante el Levante, que supuso el 1-0 final, se convirtió en el máximo goleador del equipo en solitario, superando en un tanto a Arnaut Danjuma.