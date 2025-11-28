Las opciones de Ramazani de llegar a Vallecas

Después de la victoria frente al Levante UD que debe servir como punto de inflexión tras un mal inicio de temporada, el Valencia CF cuenta los días para reencontrarse con la competición y tratar de lanzar un mensaje potente a nivel deportivo, abandonando la zona de peligro y luchando en la zona media. Para este encuentro, el conjunto valencianista quiere recuperar efectivos.

El que centra todas las miradas es Largie Ramazani, que no está ni confirmado ni descartado, pero que 'rebaña' sus opciones de estar contra el Rayo Vallecano este lunes. Esta semana se ha ido incorporando al grupo de manera gradual, completando cada vez más tamos de la sesión... y le quedan dos días para subirse al barco.

La idea es que llegue

El futbolista tiene opciones serias de estar, de hecho tanto su intención como la del cuerpo técnico es la de contar con su presencia en la lista de convocados más allá de si está listo para un mayor o menor número de minutos. Todo dependerá, en todo caso, de cómo responde a las últimas sesiones de trabajo.

El equipo necesita mejorar el nivel de su rotación y tener más explosividad en el banquillo, que más allá de los cambios de Luis Rioja y Hugo Duro en los últimos dos partidos no ha tenido demasiados recursos para cambiar partidos. Ahí Ramazani quiere volver para ser un futbolista importante y aumentar la competencia.

A la espera de Ugrinic

Por otra parte, el que ya entró en la última convocatoria, pero todavía no ha vuelto a jugar desde que desapareció por su tendinopatía en la rodilla, es Filip Ugrinic, que se espera que en esta última -larga- semana haya cogido el ritmo suficiente como para volver y ser un futbolista importante dentro de la rotación del centro del campo.

Ugrinic completa la sesión / VCF

Jesús Vázquez, baja en la sesión

Novedades en el entrenamiento del Valencia CF de cara al partido ante el Rayo Vallecano del próximo lunes en el estadio de Vallecas, a las 21:00 horas, correspondiente a la jornada 14 del campeonato de Liga. Carlos Corberán no ha podido contar durante la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con Jesús Vázquez. El lateral izquierdo del conjunto valencianista no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros por unas molestias en el tobillo.

En su puesto, el entrenador del Valencia ha contado con Marcos Navarro, lateral zurdo del Valencia Mestalla, para el entrenamiento del equipo, a tres días para el compromiso liguero frente al conjunto madrileño, donde buscarán sumar otros tres puntos importantes en la clasificación.