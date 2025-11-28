Paterna vuelve a sus orígenes: De laterales izquierdos a centrales

El Valencia CF hizo oficial este jueves la renovación de uno de los niños de Carlos Corberán: Alejandro Panach. Nacido en 2006 en Valencia, está cumpliendo su décima temporada en la Academia VCF. Desde su llegada a la Ciudad Deportiva VCF, ha ido progresando hasta consolidarse este curso en el VCF Mestalla y debutar con el primer equipo el pasado 28 de octubre ante la UD Maracena en la Copa de SM el Rey, entrado también en varias convocatorias de LaLiga EA Sports.

El Valencia tiene muchas esperanzas depositadas en este joven central que cuenta con la confianza de Corberán y es fruto de muchos años de trabajo. Panach es el último de la factoría de centrales en la que se ha convertido la ciudad deportiva de Paterna.

«Es imperdonable que no saquemos centrales». Era una de las frases más repetidas en los despachos de la ciudad deportiva hace cinco años. Paterna se caracterizaba entonces por sacar jugadores de ataque, centrocampistas y sobre todo laterales izquierdos: Jordi Alba, Jaume Costa, Salva Ruiz, Juan Bernat, José Luis Gayà, Toni Lato y Jesús Vázquez

La gran espina clavada que tenían los responsables deportivos de la cantera a principios de década era la demarcación de defensa central porque Paterna ha abastecido históricamente al primer equipo en el centro de la zaga. En el recuerdo de todos están los Ricardo Arias, Voro González, Paco Camarasa, Miguel Tendillo o Fernando Giner de aquellos años ochenta y noventa. Raúl Albiol y David Navarro fueron los últimos centrales en formar parte del primer equipo.

El trabajo de la Academia ha dado sus frutos. Desde 2020, la escuela se ha caracterizado por fabricar centrales de nivel que han ayudado al primer equipo: Hugo Guillamón, Rubo, Mosquera, Yarek, Tárrega, Iker Córdoba... el siguiente es Panach.

Hugo Guillamón

Bordalás lo reconvirtió a mediocentro por sus características técnicas y las carencias de la plantilla, pero Hugo se formó y debutó en el primer equipo como central tanto en el club como en las categorías inferiores de la selección española.

Cristhian Mosquera

Ha sido el jefe de la defensa del Valencia en los últimos años. El pasado verano tomó la decisión de no renovar y emprender un nuevo desafío más ambicioso en el Arsenal. Ya es capitán de la Sub-21 y está llamando a la puerta de la Absoluta.

Yarek Gasiorowski

El de Polinyà del Xùquer no ha tenido la continuidad necesaria para explotar en el Valencia, pero nadie de sus condiciones privilegiadas. Es fijo en la Sub-21 española y De la Fuente lo tiene en su radas a medio-largo plazo. Está demostrando tener nivel Champions en el PSV.

César Tárrega

El de Aldaia es uno de los grandes pilares del Valencia. Destacó en el filial, brilló en su cesión en Valladolid y desde su vuelta es fijo primero con Baraja y ahora con Corberán. Este verano ha cogido galones dentro y fuera del campo y ya es segundo capitán. Fue titular en el Europeo Sub-21 y su perfil gusta al seleccionador absoluto. Su cotización se dispara.

Rubo Iranzo

El central de Picanya se ha convertido en los últimos años en futbolista habitual en dinámica de primer equipo. Su polivalencia para jugar en el centro de la defensa y en el lateral derecho lo ha convertido en un valor seguro para todos los entrenadores. Siempre suma.

Iker Córdoba

El central, internacional en las categorías inferiores de España, renovó hace un año y esta temporada crece en el Mirandés en calidad de cedido. El catalán madura en segunda división a la espera de una oportunidad en el primer equipo como sucedió con Tárrega. Ya sabe lo es debutar en el Valencia.